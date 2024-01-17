何氏秋清——越南审计行业的“先锋”

17/01/2024





何氏秋清女士现任支持妇女赋权发展的越南商业网络创始委员会主席、越南女企业家协会副主席。本报记者 功达 摄

在国家出台革新开放、招商引资政策初期，1991年5月13日财政部长签发了成立越南第一家审计公司VACO（今德勤越南的前身）的第 165 号决定，标志着越南独立审计行业的诞生。

因此，德勤越南30年的发展和成功之路也是越南独立审计行业的发展进程， 何女士被誉为越南审计界的“铁娘子”。

目前，公司“拥有”一支强大团队，由受过正规培训，具有国际能力和水平，精通越南文化和法律的1000多名干部、员工和专家组成。



与财务报告和咨询项目结缘30多年后，何女士依旧保留着刚入行时对德勤的热爱。本报记者 功达 摄



在担任德勤越南领导职务期间，为了“国际化”员工队伍，何女士决定派遣公司领导和员工出国留学，主要是美国，尽管当时费用不菲，她以自己高度的个人承诺说服了董事会。

至今，事实证明她的决定是完全正确和富有远见的。 与枯燥的财务报告和咨询项目结缘30多年后，她依旧保留着刚入行时对德勤的热爱，令人钦佩。

2021年，适值德勤越南庆祝成立30周年之际，德勤越南的先锋作用继续得以体现，正式推出了专门服务模式：私营企业服务。



何女士希望德勤能够更多地支持有家族元素的私营企业客户、家族企业、企业家和高净值人士，以促进私营企业对经济体的作用。

她成为政府总理行政程序改革咨询委员会的唯一女性成员，表明她为加强女性企业家在经济和金融委员会的作用所做的努力。

令她感到自豪是，德勤越南继承德勤全球175年的精髓，巧妙地将其与越南传统特色和价值相结合，创造出德勤越南独特的价值观。

这种举措旨在推动德勤越南继续创造有影响力的价值、向社会传播良好价值观，实现女干将何氏秋清对越南商界发展的心愿。



作为促进妇女权利的人，何女士通过在各组织、协会和网络中发挥重要作用，致力于在越南实现性别平等和支持妇女赋权发展的目标。本报记者 功达 摄

文/越南画报 草薇 图/功达 译/武蓉

