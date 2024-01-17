何氏秋清——越南审计行业的“先锋”
在国家出台革新开放、招商引资政策初期，1991年5月13日财政部长签发了成立越南第一家审计公司VACO（今德勤越南的前身）的第 165 号决定，标志着越南独立审计行业的诞生。
因此，德勤越南30年的发展和成功之路也是越南独立审计行业的发展进程， 何女士被誉为越南审计界的“铁娘子”。
目前，公司“拥有”一支强大团队，由受过正规培训，具有国际能力和水平，精通越南文化和法律的1000多名干部、员工和专家组成。
在担任德勤越南领导职务期间，为了“国际化”员工队伍，何女士决定派遣公司领导和员工出国留学，主要是美国，尽管当时费用不菲，她以自己高度的个人承诺说服了董事会。
至今，事实证明她的决定是完全正确和富有远见的。 与枯燥的财务报告和咨询项目结缘30多年后，她依旧保留着刚入行时对德勤的热爱，令人钦佩。
2021年，适值德勤越南庆祝成立30周年之际，德勤越南的先锋作用继续得以体现，正式推出了专门服务模式：私营企业服务。
何女士希望德勤能够更多地支持有家族元素的私营企业客户、家族企业、企业家和高净值人士，以促进私营企业对经济体的作用。
她成为政府总理行政程序改革咨询委员会的唯一女性成员，表明她为加强女性企业家在经济和金融委员会的作用所做的努力。
令她感到自豪是，德勤越南继承德勤全球175年的精髓，巧妙地将其与越南传统特色和价值相结合，创造出德勤越南独特的价值观。
这种举措旨在推动德勤越南继续创造有影响力的价值、向社会传播良好价值观，实现女干将何氏秋清对越南商界发展的心愿。
文/越南画报 草薇 图/功达 译/武蓉