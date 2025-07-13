何明魁与福布斯30位30岁以下精英称号之路

13/07/2025

从一个贫困乡村的孩子成为越南首位入选美国花艺设计学院（AIFD）的花艺师，并荣登福布斯30位30岁以下精英榜单，何明魁的故事无疑是激情、毅力与感恩的最佳诠释。

何明魁成为越南首位入选美国花艺设计学院（AIFD）的花艺师，并荣登福布斯30位30岁以下精英榜单。本报记者 庆龙 摄

他对花艺的热爱萌芽，始于随母亲去教堂礼拜，并主动请求帮助修女们插花。第一次见到规模宏大的鲜花批发市场，在他心中种下了浓厚兴趣的种子。他开始尝试用自家花园的花草创作插花，当被教堂委以重任，负责主要花艺布置，并获得众人高度赞赏时，喜悦之情更是溢于言表。14岁时，他去一家当地花店当学徒。仅一年后，15岁的他已采购鲜花，自主包装销售，受到顾客的积极反馈。

虽学业运不好，何明魁并未因此而沉溺于悔恨，反而将其视作追逐梦想的绝佳契机。他转而专注于实践中学习与磨练提升技能，积极寻求海外深造与拓展机遇。

他所面临的最大挑战之一便是如何加入享誉盛名的美国花艺设计学院（AIFD）。由于英语水平有限，他曾两次申请签证未果。每次失败后都是重新开始的机会，他从不轻易放弃，而是投入六个月的刻苦磨砺，全力攻克英语难关，最终成功达到入学要求。2016年，他在第三次尝试中旗开得胜，年仅25岁便成为首位获此殊荣的越南人。这一事件不仅是他个人里程碑式的成就，更有力地彰显了越南人在国际舞台上的能力与地位。

在河内这个素以挑剔著称的市场发展事业时，他也面临着激烈竞争。然而，他专注于开创独辟蹊径，并将自己视为每天必须超越的最强对手。

何明魁拥有一颗真正的艺人心灵。本报记者 庆龙 摄

虽然对花艺怀有浪漫情怀，但何明魁在职业规划上却脚踏实地。他婉拒了众多投资邀请，以扩大连锁店规模，因为他相信花艺需要情感和对每个作品要高度专注。他渴望保留艺人的“自我”，以独有方式服务于客户。

何明魁的愿景并不止步于创作精美绝伦的花艺作品，更着眼于越南花艺行业的广阔未来以及整个社区。对他来说，花艺不仅是手工技艺，而是一门精湛的艺术。



文/越南画报 草薇 图/庆龙 资料 译/何芳

