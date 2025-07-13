何明魁与福布斯30位30岁以下精英称号之路
从一个贫困乡村的孩子成为越南首位入选美国花艺设计学院（AIFD）的花艺师，并荣登福布斯30位30岁以下精英榜单，何明魁的故事无疑是激情、毅力与感恩的最佳诠释。
从一个贫困乡村的孩子成为越南首位入选美国花艺设计学院（AIFD）的花艺师，并荣登福布斯30位30岁以下精英榜单，何明魁的故事无疑是激情、毅力与感恩的最佳诠释。
他对花艺的热爱萌芽，始于随母亲去教堂礼拜，并主动请求帮助修女们插花。第一次见到规模宏大的鲜花批发市场，在他心中种下了浓厚兴趣的种子。他开始尝试用自家花园的花草创作插花，当被教堂委以重任，负责主要花艺布置，并获得众人高度赞赏时，喜悦之情更是溢于言表。14岁时，他去一家当地花店当学徒。仅一年后，15岁的他已采购鲜花，自主包装销售，受到顾客的积极反馈。
何明魁的求学之路并非坦途。他曾因半分之差而没考上美术大学，这沉重打击却阴差阳错地为他开启了一扇全新大门。他来到西贡，在一家高端花店边打工边学习。短短两个月的学徒期后，凭借非凡的激情与不懈努力，他脱颖而出，晋升为首席花艺师。这证明了他与生俱来的艺术天赋以及对花艺事业的坚定决心。
虽学业运不好，何明魁并未因此而沉溺于悔恨，反而将其视作追逐梦想的绝佳契机。他转而专注于实践中学习与磨练提升技能，积极寻求海外深造与拓展机遇。
他所面临的最大挑战之一便是如何加入享誉盛名的美国花艺设计学院（AIFD）。由于英语水平有限，他曾两次申请签证未果。每次失败后都是重新开始的机会，他从不轻易放弃，而是投入六个月的刻苦磨砺，全力攻克英语难关，最终成功达到入学要求。2016年，他在第三次尝试中旗开得胜，年仅25岁便成为首位获此殊荣的越南人。这一事件不仅是他个人里程碑式的成就，更有力地彰显了越南人在国际舞台上的能力与地位。
在河内这个素以挑剔著称的市场发展事业时，他也面临着激烈竞争。然而，他专注于开创独辟蹊径，并将自己视为每天必须超越的最强对手。
何明魁不仅拥有一颗充满创意的头脑和一颗真正的艺人心灵，其背后更隐藏着诸多可贵品格，正是这些品质塑造了这位“花艺魔术师”。
尽管荣登越南《福布斯》30位30岁以下精英榜，何明魁依然保持着谦虚谨慎。他从未将此视为“捷径”，反而将其视为不断提高能力的动力。他参与马来西亚、荷兰、法国、日本、美国等国的专业课程和研讨会，勤读报刊书籍，以紧跟潮流，不断充实自身知识。
虽然对花艺怀有浪漫情怀，但何明魁在职业规划上却脚踏实地。他婉拒了众多投资邀请，以扩大连锁店规模，因为他相信花艺需要情感和对每个作品要高度专注。他渴望保留艺人的“自我”，以独有方式服务于客户。
何明魁的愿景并不止步于创作精美绝伦的花艺作品，更着眼于越南花艺行业的广阔未来以及整个社区。对他来说，花艺不仅是手工技艺，而是一门精湛的艺术。
文/越南画报 草薇 图/庆龙 资料 译/何芳