体验“维护赫蒙族的遗产色彩”活动

21/07/2025

“维护遗产色彩”体验活动由越南妇女博物馆举行，向观众们推介来自老街省木岗寨乡赫蒙族人的纺麻、织布、靛染等传统手工艺。

越南妇女博物馆对外传播处处长黎锦绒女士表示：“越南妇女博物馆举办‘维护遗产色彩’文化体验活动，旨在传播对传统价值的热爱，并颂扬妇女特别是少数民族妇女在传承和保护传统手工艺过程中的角色。博物馆在传承文化、促进文化交流等方面扮演着重要角色，以社区为中心，通过互动、亲近的体验来再现遗产的魅力”。

此次活动的一大亮点是来自老街省木岗寨乡赫蒙族妇女的参与。她们通过制作每一件赫蒙族人的传统服装而日复一日地辛勤守护着传统手工艺。由一位在越南妇女博物馆工作的日本志愿者的牵线搭桥，这个小组来到河内，指导游客进行蜡染和靛染。这是彰显赫蒙族人服装特有魅力的两种传统手工艺。

赫蒙族妇女组代表李氏宁女士分享道：“这是我们第三次受邀来到河内演示传统技艺。每一次这样的经历都让我感到无比自豪，因为有更多人了解我们民族的传统手艺，也为我继续守护并将其传承给子孙后代增添了动力”。

在体验活动现场，不仅是越南人，就连国际友人，尤其是日本游客，都兴致勃勃。他们亲手拿起绘画工具，聆听关于每种花纹图案背后与赫蒙族人精神生活和风俗习惯息息相关的故事。在蜡染布料后，他们还可体验进行靛染的工序，这是完善赫蒙族传统服饰不可或缺的一道工序。

参与活动的日本青年 Hizume Shots 动情地表示：“我曾读过许多关于越南文化的书籍，但今天是我第一次如此深入地了解越南少数民族的文化特色，亲身领略制作过程。动手实践和聆听故事的经历，让我渴望能够有机会踏上木岗寨这片土地，以更深层次地理解那里的风土人情”。

“维护遗产色彩”活动不仅仅是手工艺的体验，更是一场连接过去与现在、乡村与都市的漫长旅程。越南妇女博物馆肯定了有关将文化保护与社区发展，特别是与妇女和弱势群体的赋能紧密结合的文化保护领域先行者的角色。最重要的是，这项活动打开了一扇窗，让更多人了解活态遗产的价值，从而共同守护、传承和发展。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/芳草