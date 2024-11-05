体验岘港海域立式划艇的乐趣

05/11/2024

近年来，每逢夏天，大批居民和游客涌向岘港闽泰海域体验立式划艇的乐趣。玩家大部分是年轻人和外国游客，对于许多游客来说，这是一项新鲜有趣且相当安全的运动。



在凉爽的夏日早晨，闽泰海域立式划船往来穿梭，热闹非凡。图/清和 黎海山

立式划艇是一项引入越南的新运动，玩法简单、吸引力强，很快就受到年轻人的欢迎。只需一艘立式划艇和一些基本技巧，加上技术员现场快速指导，玩家就可自由冲浪，沉浸在海浪中，享受漂浮在浩瀚大海上观看日出的乐趣。



立式划船受到年轻人的喜欢。本报记者 清和 摄

岘港闽泰海滩位于山茶山脚下，有伸向大海的山岭遮挡，所以风平浪静，海水清澈，特别是3月到8月天气很给力，无暴风雨，很适合立式划艇。划船冲浪的理想时间是早上5点到7点左右，也是欣赏太阳将海面染成粉红色美景的时光。只需支付20万至25万越盾，游客就可以租用色彩缤纷的立式划艇和救生衣，自由领路海上冲浪的乐趣。



享受冲浪的乐趣。本报记者 清和 摄

很多年轻人分享，立式划艇很有趣，可沉浸在大自然中，在轻柔的海浪上漂游。玩家可划船到离岸1-2公里的地方，靠近停泊海上的渔船，了解渔家的生活或从海上观看城市景色和日出。

立式划艇的发展也带来一系列配套服务的诞生，如立式划艇租赁、划艇技术指导等。



立式划船在夏季为岘港海域带来了有趣的新亮点。本报记者 清和 摄

山茶半岛和岘港旅游海滩管理处代表表示，目前闽泰海域的立式划船运动发展很快。每逢周末或节假日，早上约有500至600只立式划艇出海，气氛非常热闹。为了确保游客的安全，管理处经常安排人员和船只巡逻、监测，并确保立式划船营业、租赁活动及其他服务落实到位。

以这种新型的海上运动，岘港正在为游客带来新鲜有趣且难忘的旅游体验。