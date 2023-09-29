体验岘港山茶半岛滑翔伞的乐趣

29/09/2023

如果你曾尝试多项极限运动而未能满足，不妨来到岘港山茶半岛体验滑翔伞的乐趣，在辽阔无边的高空自由飞翔，放眼观赏宏伟的山脉、蔚蓝的大海、洁白的沙滩、金色的阳光和舟楫如梭的美景。



越南和老挝飞行队在岘港上空表演。本报记者 清和 摄

滑翔伞（有动力和无动力）是一项极限运动，给玩者带来惊险、恐惧又充满刺激的感觉。对于首飞的人而言，超越自我极限，征服浩瀚的天空，从令人头晕眼花的高度观看周围世界，与透过飞机小窗看到的景色截然不同，心旷神怡，赏心悦目。

在岘港天空飞翔。本报记者 清和 摄

在风力和天气良好的情况下，来到海拔近700米的山茶半岛，你可乘坐无动力滑翔伞跑步起飞，升上苍天，临高俯瞰，岘港全景尽收眼底，可见山茶半岛葱茏翠绿的森林延绵起伏，灵应寺观音佛像面向大海魏然耸立，闽泰海滩、美溪海滩、色彩缤纷的渔船、繁华热闹的街道，远处的海云岭和占婆岛。

岘港海滩是滑翔伞运动的理想地点。本报记者 清和 摄

山茶半岛是滑翔伞运动的理想地点，因为海拔够高，天气良好，日足风多，方便起飞，着陆点地势平坦，风景优美。

在海拔近700m的山茶山顶体验无动力滑翔伞。本报记者 清和 摄

此外，你也可尝试从山茶半岛脚下的闽泰海滩起飞的动力滑翔伞。乘坐伞体在蔚蓝海域的平坦沙滩上加速启动，牵引满风的机翼起飞后在大海上空翱翔，趣味无穷。这种动力伞通常只服务受过训练的飞行员。一般玩家若感兴趣，可以乘坐双人伞在经验丰富的飞行员的陪伴下飞行。

乘伞飞翔。本报记者 清和 摄

目前，岘港是全国著名的滑翔伞中心之一。每年，该市经常举办滑翔伞比赛，吸引不少国内外运动员参加表演。此外，若干俱乐部也为游客提供滑翔伞服务，例如，岘港滑翔伞俱乐部一次飞行15至20分钟，收费1.8至200万盾/人。

为了参加飞行，游客需要提前预订，以便组织单位安排安全飞行时间。