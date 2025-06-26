企业是东盟增长的核心动力

26/06/2025

这是越南政府总理范明政出席五月底在马来西亚举行的第46届东盟峰会及相关高级会议期间，与东盟青年代表及东盟工商咨询理事会（ASEAN-BAC）对话会时所强调的内容。

以“统一市场，共享繁荣”为主题，东盟工商咨询理事会代表提出了多项优先事项，包括：加强区域内贸易投资，提升经济互联互通，建设包容和可持续发展的未来以及打造一个自强自立、数字化的东盟。

位于西宁省新边县某公乡青春村的QL VietNam Agroresources有限责任公司正在进行鸡蛋分类。图/越通社

ASEAN-BAC强调了深化地区经济一体化、可持续发展和全面数字转型的必要性，并提出多项具体倡议，如构建东盟企业实体，为企业跨境运营提供便利；早日形成东盟私营资本市场及共同碳框架；制定促进青年人才流动战略；打造简化手续、缩短交易时间和降低成本的数字平台，有望通过贸易数字化为东盟GDP额外提升55亿美元。

越南政府总理强调，企业是东盟增长的核心动力并承诺越南政府将打造“制度通畅、基础设施联通、智能治理”的发展环境，与各成员国政府和企业一道，共同推动东盟发展成为一个充满活力、自强自立、包容性、可持续发展的经济共同体，随时准备应对全球各种变化。

总理建议东盟各国政府和企业界重振传统增长动力，大力推动新增长动能，发展高素质人力资源，在加强“政府—企业—学校”三方协作机制合作的基础上满足新时代劳动力市场的需求。

在与东盟青年的对话会上，总理发表了题为“把握今日，开创明天”的讲话，并呼吁东盟青年发扬积极进取、勇于创新的精神，落实“五个主动”，即主动学习，主动创新创业，主动参与体制建设，主动进行国际交流与融合以及主动维护东盟的和平、稳定和文化特色。

同时，他建议东盟各国应聚焦五个重点方向：建设开放型教育体系；支持科技发展与数字化转型；促进创业；营造对话空间，倾听青年心声；鼓励青年参与环境保护和可持续发展事业。

以“青年共创可持续未来：推动东盟的包容性与变革动力”为主题，东盟青年代表体现出年轻一代在塑造本地区未来的愿望和责任，呼吁各成员国投资于包容性基础设施，加强公私合作，开展可持续发展目标相关的培训项目并建立机制使青年能够从农村到城市实质性参与可持续发展进程，加强数字技能与人工智能培训，提升青年身心健康，扶持弱势群体，鼓励创业创新以及推动气候行动和东盟文化多样性。



越南承诺将与东盟同行，优先推动青年全面发展，把青年视为战略资源。范明政总理坚信，敢想、敢做、敢做先锋的青年一代将书写东盟光明的未来，迈向一个更加团结、可持续发展的东盟。

文/越南画报 图/越通社 译/小武