“以越南材料讲故事”

30/09/2023

英国艺术家Lola Lely、Rocio Chacon和法国设计师Yesenia Thibault-Picazo 与APD 艺术赞助和发展中心联合开办采用传统编绳法制作手工品的一系列工作坊，指导河内年轻人体验制作和平省梅州县巴格乡蒙族人的绳子。

三位艺术家给学员们细心讲解和指导。本报记者 越强 摄 .

根据越南与英国可持续发展时装文化合作项目的约定，上述三位艺术家来越，实现名为“交叉相遇——追随源头”主题的系列工作坊，其内涵为手工艺、本土材料多文化、跨行业合作。

他们来到越南北方山区，了解当地人制作手工品的材料，如从草到纱、从纱到绳等。怀揣着向世界推介越南手工品之美和用途的愿望，他们谱写了关于越南手工艺材料的文化故事。

在河内良安街1号APD的创作空间里，从蒙族人的绳子，三位艺术家借助手工艺术和材料展现分享、体验、创作等活动，吸引了曾经和正在就读视觉、表演等领域的年轻人来体验和探索艺术创作的新方式，从而了解手工艺和艺术创作的有形和无形性质之间的联系，开辟新的视角和故事。

在APD“从草到绳”工作坊，艺术家们指导学员利用传统和新进编织工具和技术来制作绳索。这些产品也用于其后的“以材料讲故事”和“通过体质实现物质性——制作中的展现性”为题的实践课。

在“以越南材料讲故事”工作坊，导师们给学员分配蜡、布料、绳子、天然纱线等材质，让他们在各自选择的空间创作装置作品并讲述作品的故事和意义。

艺术家 Lola Lely 出生于河内，在伦敦长大，从小热爱越南手工艺品； Yesenia Thibault-Picazo 是法国音乐家和设计师；Rocio Chacon 是视觉艺术家。他们都热衷于发展越南手工艺品并将其传播到社群。Lola Lely艺术家表示：“我们已经和正在实现‘以越南材料讲故事’的渴望，制作出手工品以肯定越南艺术之精粹。”

艺术家Lola Lely和Yesenia Thibault-Picazo自1997年在英国伦敦建立了专门制作越南手工艺品的Wax Atelier工作室，希望开办商店销售、参加国际博览会和工作室以在英国大力传播。





文/越南画报 碧云 图/越强 译/明明