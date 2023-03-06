以绘画搭建文化桥的画家

06/03/2023

文杨成是越南才华横溢的画家之一，其作品为世界16 个国际博物馆所收藏。

与著名画家裴春派幸会

凭借绘画天赋，小成12岁就进入了越南美术大学之门。有一次在卖报摊看见《文艺报》刊登裴春派、文高、阮创等著名画家的插画，她便用吃早餐的五分钱买了一张，把这些插画剪下贴在本子上留念。

她17岁那年，哥哥带她到一位朋友家串门。接待他们的人个子瘦小，鼻子高，面容憔悴，但双眼炯炯有神犹如梵高的眼睛。认出这是裴画家，她恭敬地叫他裴伯伯并打招呼。裴画家感到诧异，问道“你怎么知道我？”她天真地答道：“我省下吃早餐的钱买《文艺报》，剪下您和您朋友的插画贴在本子上留念，很感兴趣”。裴画家得知小成是美大12年制的学生，他心知肚明了。

从此，尽管裴画家没有给小成讲过一次课，但她一直尊他为精神老师。她说：“裴老师绘画、配色和艺术眼光卓尔非凡，尤其是他作为艺术家的人生观、价值观和意志更是世人莫及，终生奉献给所选的理想。“这是我从他身上学到的！”

文画家的渴望 1980 年，文女士被调到文化体育与旅游部的文化研究院任职。接着被派去瑞典就读语言专业研究生。毕业后成为以瑞典语讲授美术学的亚洲首位教师，也是最受外国学生敬慕的首位越南画家，以她的名字成立了 Thanh-Gruppen 美学协会。

擅长绘画又精通外语，文杨成的画作很快在世界多国获得追捧。越南风韵十足的画儿在世界16个国家博物馆展出，给这位女画家带来了许多高贵的奖项，特别是1995年和1997年两次荣获由CFM国际公司颁发的国际杰出艺术奖。

她的画作是东西画风的和谐合璧，依托对西方现代画技的妙用，画面呈现作者的无限感触和故乡情结。每一线条都饱含着越南的气质、越南的韵味，她因而享有“越南文化使者”之盛誉。

文杨成是1995年和1997年 两次入选CFM国际公司（由法国SNECMA公司和美国GE公司组成）国际杰出艺术奖的首位越南人；2007年获得河内文庙-国子监的“光彩越南”奖；2018和2019年两次获得国际女性领导论坛奖。

文女士画作品的泼墨点染笔触纤细而生动，独一无二，不会重复，故而受到国内外收藏家以及D.I.C. Star Hotel、Pacific Palace、Vinacapital、Galery Piony&Iris等的青睐。

文女士借助1800幅画和85次个人画展，使国际朋友更多地了解越南，增添了友谊。但她不以此为满足，不愿呆在象牙之塔，而渴望培育大批绘画人才。多年来，她在河内市仪潭路210胡同C29号开办了“白莲”画室，教给有绘画天赋的儿童画画儿，至今许多学员已在国际美术大学攻读。数十年来，她拍卖了不少作品，收入作为善款帮助不幸的儿童；响应驻河内联合国开发署发起的消饥减贫活动，三年内开办非盈利图画售卖室；馈赠作品拍卖，为在美国留学的越南优才生提供助学金。

文/越南画报 草薇 图/清江 译/明明



