从党的愿景到城市新面貌：陈玉正建筑师的印记

19/02/2026

从党关于推动可持续发展城市的愿景出发，陈玉正建筑师的印记体现在制度思维和长期空间的战略。他选择的道路反映了越南从粗放型城市管理向同步发展与融入国际的转变。

陈玉正建筑师是城市发展、规划和建筑领域的顶尖专家之一。本报记者 功达 摄

塑造越南城市未来的战略家





在越南已由计划经济转向深度融入全球市场的关键阶段，越南城市规划与发展协会主席、原建设部副部长陈玉正建筑师的事业意义已超越个人层面，成为改革思维与制度建设实践的生动缩影，为越南城市可持续发展奠定基础。

陈玉正并非以具体建筑工程广为人知，而在于他推动的“制度工程”——通过政策体系、法律框架和空间规划塑造了越南各个发展阶段的城市整体面貌。

作为1966年由百科大学分设而成的建设大学首届建筑专业本科生之一，他较早选择了宏观管理与规划方向。他并未追求纯粹的建筑设计方案，而将精力投向国家级城市规划与开发，并在2001年起担任国家城乡规划院院长，迈出重要里程。

现年已76岁的陈玉正建筑师依然潜心工作。本报记者 功达 摄

在许多国内外伙伴和专家的评价中，他代表了越南在城市领域的新思维：将重心从城市化速度转向发展质量、可持续性以及城市面对经济社会变动的适应能力。

他指出，当下最大的挑战并不在于资金或技术，而在于制度和法律障碍。基于实践，他一再强调体制突破与法律体系同步完善的重要性，将其视为实现可持续发展城市的根本基础。《规划法》、《投资法》或《土地法》等关键法律之间缺乏协调，容易给长期项目造成重叠和风险。这一问题对外国投资者尤为重要，因为清晰、透明且稳定的法律环境正是吸引和维持高质量资金的先决条件。

他认为，当前的城市规划工作正得到党深刻且具有战略性的指导，体现在关于至2035年越南可持续发展城市和展望2045年的第06号决议中。这一指导方针既契合各阶段、各区域的发展需求，又与越南不断深化国际融合的全球潮流同频共振。

此外，在政府颁布第269/2025/ND-CP号议定的背景下，陈玉正建筑师亦十分关注智慧城市问题。在他看来，技术只有被置于具有明确标准和高适应性的现代治理框架内才能真正发挥实效。

每天，陈玉正建筑师坚持研读书籍资料，以掌握国内外规划与建筑的新趋势。本报记者 功达 摄

确立全球地位与创建新标准

陈玉正建筑师的视野不止于政策改革，还扩展至国家发展空间结构的重塑。面对河内和胡志明市人口与基础设施超负荷的压力，他主张采取更加均衡的发展模式，发挥省级城市的核心作用，以在更大范围内创造可持续发展动力。

他还强调，应充分挖掘各地区的独特优势，从“有林有海”的自然空间到特殊的地理和资源条件，将其视为形成新增长极的基础。这一理念强调立足本地优势进行规划，而非在各地套用单一模式。

自1975年后投身于越南城市发展进程的他在全国各地许多规划工程中留下了印记。其中，他在三十出头承担的昆岛规划任务是一段特别记忆，从一片曾与严酷历史篇章相连的土地，昆岛如今已成为著名的旅游目的地，每每回顾过往历程，他都倍感动容。

另一个里程碑是他担任建设部副部长期间推进合并原河西省后的首都河内扩建规划。他认为，扩建是河内作为一个多功能首都城市发展的必然之举，使其成为集政治、经济、文化、科学技术与国际交流于一体的中心，并在世界诸多首都中形成独特风貌。

这些坚持不懈的贡献为他赢得了2025年“首都优秀公民”的称号。对他而言，城市规划不会仅仅是一份职业，更是一项与国家发展、人民幸福紧密相连的事业。规划工作者应通晓法律、历史与文化，同时善用科学技术，使规划方案不不止停留在纸面上，而能够真正落地实施，服务于广大民众。

文/越南画报 草薇 图/功达 资料 译/小武