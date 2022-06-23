仁义堂龙狮团

梅花 桩表演给观众们留下深刻印象。 本报记者通海摄

越南仁义堂的诞生与刘浩梁武师有关。1936年，刘武师创办了仁义堂龙狮团，传授和弘扬周家权术。刘武师是中国新会“周家五虎”之一周宝武师的首徒。因此，故以“周馆”两个字为首，取名为“周馆仁义堂龙狮团”。

当时，每个龙师团仅有15个成员左右，活动不活跃，成员们平时锻炼武术和舞龙舞狮技艺，仅在除夕表演或在春节到寺庙拜佛。此外，有时与其他俱乐部配合，为筹建医院、学校或慈善活动等筹款演出。

如今，仁义堂龙师团约有100名从15至40岁的成员，每天都努力练习，在节庆庙会为人民服务。

仁义堂龙师团成员们在表演前作准备。本报记者 通海 摄

仁义堂全体成员都付出时间和精力锻炼，并取得了许多举世瞩目的的成就。特别是1950年在堤岸出生的刘剑昌武师自1971年接管仁义堂大旗。他说，以高超的技艺，仁义堂的声誉在龙狮舞台上名列前茅，如狮子戏球（2007年中国澳门东盟室内运动会铜牌）；速度舞狮（中国福建第五届国际舞狮铜牌；印度尼西亚巴厘岛第三届亚洲锦标赛银牌）。除了集体表演外，仁义堂的门徒也为本团增光添彩，如刘剑昌武师的长子刘焕飞（1977年出生）在第八郡运动场15米高梅花桩表演（2005 年 1 月 6 日创下 2005 年越南纪录）。

第二记录是19岁徒弟江通武智于2005年8月14日在仙溪旅游文化公园举行的第二次越南记录见面会表演“恭喜和平与繁荣的一年”节目（一人同时敲打12个鼓）。

精彩纷呈的节目吸引众多观众前来观看。本报记者 通海 摄 仁义堂的精彩节目。本报记者 通海 摄 历经 86 年的风风雨雨，仁义堂的许多学生已经定居国外，在美国、澳大利亚、法国和德国等国家建立和发展了龙狮舞派。所有海外龙狮堂被命名为仁义堂，以推广越南龙狮舞和武术。



报道/通海 设计/庄绒

