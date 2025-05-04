交通基础设施——胡志明市迈入民族奋发图强新纪元的“助推器”

04/05/2025









苏林总书记乘坐地铁一号线并与民众交谈。越通社记者 统一 摄



地铁一号线的开通为市民增加更多出行选择。本报记者 通海 摄

特别，地铁一号线（滨城-仙泉）于2025年3月初正式通车，标志着城市现代交通建设迈出重要一步。

胡志明市人民委员会主席阮文得强调，这是一项现代化的交通工程，对本市经济社会发展具有重要意义，创造了可持续发展的新机遇。

他表示：“地铁一号线的通车是胡志明市现代都市交通发展历程中的新篇章。”



胡志明市首条地铁线每日客流量近4万人次。本报记者 阮伦 摄

游客排队体验地铁一号线。本报记者 阮伦 摄

地铁一号线不仅是现代基础设施的标志性工程，更是促进胡志明市绿色可持续旅游业发展、连接城市独特文化、历史和娱乐目的地的基石。

胡志明市旅游厅厅长阮氏映花表示，地铁一号线有望成为推动本市旅游业发展的杠杆。游客可方便前往文化、历史和娱乐场所，为当地居民和国内外游客带来完美的旅程。

据胡志明市旅游厅称，这条地铁线路连接了市中心和东部地区，游客可快速抵达许多著名景点，获得丰富多样的独特体验。

例如，位于市中心第一郡的滨城站就是游客探索城市标志性建筑的理想起点，包括滨城市场、大剧院、市人民委员会大楼、阮惠步行街和美术博物馆等。



通往西部交通要道的武文杰路。本报记者 通海 摄

借助它的初步成功，本市正在计划将地铁网络扩展至10条线路，全长510公里，是原规划的两倍多，可满足50-60%的公共客运需求。

除地铁外，途径胡志明市的国家铁路也在规划和升级中，以保障与南部重点经济区的互联互通。据此，河内-胡志明市铁路升级为双轨，轨距为1.435米，部分路段在市区设站，服务于都市日益增多的出行需求。



胡志明市将新建6条连接区域和地区的铁路，包括：南北高速铁路、胡志明市-芹苴铁路（连接九龙江三角洲各省）、胡志明市-西宁铁路（带动国际贸易联通）、守添-隆城铁路（连接隆城国际机场）、胡志明市-禄宁铁路（连接柬埔寨，融入泛亚铁路网络）、以及连接芽皮县协福港的专用铁路。



2025年被确定为胡志明市全面打通交通枢纽门户的关键之年，多项重大基础设施项目和连接南部重点经济区各省市的干线公路将陆续开工。

巴松桥的建成改变了第一郡和守德市的面貌，缩短了守德市与胡志明市中心之间的通行距离。黎玲 摄

胡志明市规划实施70个重点项目，其中包括：胡志明市-木牌高速公路、二环路、三环路、四环路、芹耶桥、守添四号桥、同奈二号桥、富美二号桥等。

其中，三环路项目有助于连接卫星城，缓解市中心交通压力。胡志明市-隆城-油椰高速公路、胡志明市-木牌高速公路以及胡志明市-芽庄高速铁路正加速推进，以改善区域的互联互通。这些交通路线不仅能缩短通行时间，还能促进经济发展、吸引投资、扩大胡志明市与周边省份之间的贸易往来。

胡志明市交通工程建设项目管理委员会主任梁明福表示，2025年被确定为区域互联工程之年。一系列项目将竣工并投入运营，如50号国道升级扩建项目将加强胡志明市与前江省的连接；安富立交项目将打通城市东部门户，连接胡志明市-隆城高速公路和隆城机场等。



安富交叉路口有望缓解交通拥堵。黎玲 摄

工人们轮班加班施工，以确保各项工程按计划完成。黎玲 摄

胡志明市-木牌高速公路将连接本市与西宁省，扩大与柬埔寨的贸易。这是一个具有战略意义的项目，将促进边境地区经济发展，打造重要的国际交通干线。

四环路线将成为连接胡志明市与隆安、平阳、同奈、巴地头顿等邻近省份的重要交通走廊，大大减轻三环路的交通压力，提升货运和客运效率，强化胡志明市与东南部地区的联动发展。



多条中心城市道路正在升级改造。本报记者 通海 摄

这些重点交通项目有望带来巨大效益，不仅加强胡志明市与周边地区的联通，还带动工业、贸易、服务和旅游等多个领域的发展。同时，也有助于改善市民生活质量，为城市交通基础设施打造新面貌，助力胡志明市实现可持续发展。

文/越南画报 通海 图/阮伦 通海 资料 译/武蓉