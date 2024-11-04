乌龟湖山岭 --天地交汇之处

04/11/2024

位于4D号国道的乌龟湖岭跨越莱州和老街两省，长约50公里，是越南最长岭路。乌龟湖与一对男女爱情不遂的凄美传说故事有关。至今，乌龟湖是喜欢探索雄伟奇观的黄连山脉游客的好去处。

相传，乌龟湖是山神的儿子。每天，他上山砍柴，吹笛，与云、风、动物交朋友。有一天，玉皇大帝的七个女儿下凡游玩，在乌龟湖住地附近的瀑布沐浴。最小仙女偶然听到乌龟湖的笛声，就爱上了这位樵夫。从此，乌龟湖与仙女经常在瀑布约会，谈情说爱。

玉皇大帝知道后，禁止她下凡，并将乌龟湖变成了一只乌龟。小仙女因为思念爱人，得病去世，化作一只凤凰，每天下午飞过岭巅悲鸣：乌龟湖！乌龟湖！人们被一对男女爱情不遂的凄美故事所感动，将乌龟湖居住的山岭命名为“乌龟湖山岭”，将他与仙女约会的瀑布命名为“爱情瀑布”。

笼罩在薄霜中的寄宿。本报记者 陈孝 摄

玉皇大帝知道后，禁止她下凡，并将乌龟湖变成了一只乌龟。小仙女因为思念爱人，得病去世，化作一只凤凰，每天下午飞过岭巅悲鸣：乌龟湖！乌龟湖！人们被一对男女爱情不遂的凄美故事所感动，将乌龟湖居住的山岭命名为“乌龟湖山岭”，将他与仙女约会的瀑布命名为“爱情瀑布”。

乌龟湖山岭的玻璃桥。本报记者 通善 摄

天气也是乌龟湖山岭的独特之处。夏天，老街省沙巴县空气凉爽，下午和晚上寒冷，笼罩在薄霜中；而另一边的莱州省三塘县则阳光明媚。冬天，三塘县温暖阳光灿烂；沙巴县却寒冷多雾，冰雪覆盖着每条道路。无论哪个季节，从山岭这边走到那边，游客都会对气候的差异感到非常惊讶。