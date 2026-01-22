义都：党旗引领下的转型之路

22/01/2026

沿着宁静的南亮溪，错落着岱依族人富饶的村庄，处处洋溢着温饱与喜悦的金黄色。义都乡正奋力崛起，成为老街省经济、文化与旅游发展的亮点 。 孟强 摄

在西北山林间，老街省义都乡的转型并非依靠宏大的口号，而是在默默坚持中悄然发生：从郁郁葱葱的哈密瓜田、绵延不断的肉桂山丘，到正在形成的崭新生活方式。在这里，党的各项决议已真正渗透进社区生活的每一个角落…….

2025年末，正值全国喜迎越共十四大之际，我们离开首都，沿着河内-老街高速公路逆流而上，前往义都。我们的落脚点是连村的一家民宿。民宿主人是岱依族人黄文旺，他热情地迎接客人，并不忘嘱咐妻子准备传统佳肴：“上山采摘波皮花，下到南亮溪抓怕京鱼，招待首都来的贵客！”。那一夜，在西北山林的阵阵凉意中，我们充分感受到了岱依族人的温情与其饮食文化的魅力。2025年10月，义都岱依族饮食文化刚被国家认定为国家级非物质文化遗产。

清晨，在位于扣若山脚下的银色薄雾轻秒笼罩着连村。雾气缭绕中，岱依族坚固的双层木质高脚屋若隐若现，宛如一幅独特的水墨画儿。在透着寒意的田间，义都乡委副书记、乡人委会主席杜文流早已守候在此。他正亲自检查冬季哈密瓜的播种进度，这一经济模式正为当地民众开辟新的生计。

义都乡四区党支部始终是执行地方政治任务的关键因素，在落实党的各项决议中发挥先锋模范作用。 本报记者 越强 摄

在笑语欢声不断的田野上，连村党支部书记麻文黄自豪地介绍，如今这30多公顷的哈密瓜田是党员队伍敢想、敢做、敢担当精神的结晶，特别是杜文流主席发挥了先锋带头作用。五年前，杜主席大胆将哈密瓜种植模式从宣光省引进这片土地进行试点。

党员黄氏端在义都乡四区党支部会议上建议加大社区旅游发展力度。 本报记者 越强 摄

试点成功后，乡党委发布决议，各村党支部展开。然而，起步阶段难免存在疑虑。那丁村黄氏端党员回忆道：“乡亲们从未见过哈密瓜，不知道能不能结出果子，能不能卖出去？甚至党员们也无法给出完整的答案。面对现实，党支部统一了‘党员在前，乡亲在后’的方针。从党员种下的第一批瓜田开始，模式逐渐显现成效。如今，义都几乎每户人家都种有几分地的哈密瓜，年均收入稳定在2亿越盾左右”。

“党员在前，乡亲在后”的精神在党支部活动中也得到了充分体现。我们受邀参加了在义都乡岱依族文化保存与交流中心举行的连村党支部会议。该文化设施正是落实党的十一届全会关于“建设和发展越南文化和人，满足国家可持续发展要求”的第33-NQ/TW号决议的成果。

义都的哈密瓜田正在改变农业生产结构，并取得了可喜的成果。 本报记者 越强 摄

该中心犹如一座微型博物馆，保存着岱依族人迁徙至义都1500多年来的传统服饰、手工艺品及实物。这里也是传授织布、编织和饮食等民间知识的场所。特别是“义都乡岱依族人烤鱼、竹筒麻鸭和叶子曲酒制作民间知识”刚刚被列入国家级非物质文化遗产名录。



落实关于精简、高效的方向重组政治体系机构的第18-NQ/TW号决议，义都乡在合并义都、新进和永安三个旧乡的基础上成立。2025-2030任期第一届乡党代会继承了以往成果，集中完善机构，确保政治体系自2025年7月1日起顺畅运行，秉持“边跑边做，边做边调”的精神。

另一项核心任务是落实关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议。杜文流主席表示：“当哈密瓜和肉桂确立为主力地位后，义都进入了规划与完善机制阶段，以促进私营经济可持续发展”。

义都乡已发展了7000公顷肉桂种植面积，为200多户家庭带来稳定收入。 本报记者 越强 摄

除了种植肉桂，义都岱依族人还发展金合欢树种植。本报记者 越强 摄

当肉桂和哈密瓜产业步入稳定并为乡亲带来富足生活后，义都的下一个课题是发展旅游业。本着“将文化和旅游为资产”的观点，近年来，当地已形成多个社区旅游村，拥有30多家按照岱依族传统建筑风格修复的古老高脚屋民宿。

义都乡党部正在制定旅游发展方案，旨在将其打造成为越南乃至东盟特色的社区旅游目的地。 本报记者 越强 摄

连村的天曲-丁琴文艺队经常练习，服务游客需求。 本报记者 越强 摄

义都乡设有永安和新进两个卫生站，配备现代医疗设备，2025年接诊病人达6864人次。 本报记者 越强 摄

杜主席表示：“凭借文化底蕴优势和靠近沙坝、北河等大型旅游中心的地理位置，义都乡希望在未来成为老街省北部‘旅游三角区’的一个亮点”。

离开义都前，我们拜访了麻清绥艺人家。出生于1944年的他一生致力于传承岱依族的天曲、 戏里、峦等各歌曲。他是乡党部最年长的党员，曾担任乡人委会主席、被视为这里的文化“守火者”。看到静静流经村庄的南亮溪，他分享：“自从跟着党走，岱依族人的生活焕然一新。义都从未像今天这样拥有如此全面发展的势头和实力”。

义都乡岱依族人在 南亮溪上举行的传统捕鱼节。 图/资料

麻清绥艺人的简短的话语让我们留下深刻的印象，体现一个山乡坚韧前行的行程。在这里，党的各项决议不仅停留在纸面上，而且成为了实践动力，深深渗透进义都今天的每一寸生活、每一片田野和每一条文化血脉中。