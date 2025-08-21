为民消除临时住房危房——越南共产党充满人文精神的号召

21/08/2025

在革新开放近四十年历程中，越南创造了诸多奇迹。然而，在这幅日益亮丽的经济社会画卷中，仍有约27.4万户贫困、近贫困和优抚家庭居住在临时住房、危房中。因此，“全民携手消除全国临时住房、危房”计划彰显了守望相助、不让任何人掉队的人道主义精神。这也是越南向世界兑现保障人权承诺的政策之一，将人权视为国家发展的目标与动力。

为了深入记录这一充满人文精神的政策及其实践，我们走访了全国多地，亲眼目睹一批批坚固温暖的房屋正在加紧建设，帮助困难群众实现“安居乐业”梦想，迈向稳定幸福的新生活。

怀㳥边防哨所的干部战士们积极与地方政府、各组织和个人配合在会怀㳥开展消除临时住房、危房计划。本报记者 越强 摄

泥泞的山路未能阻挡我们工作组的脚步，我们最终抵达海拔近2000米的怀㳥乙村。尽管细雨蒙蒙，边防战士仍冒雨协助哈尼族村民毛文春一家建设新房。

毛文春笑着说：“我家原来的房子早就破旧不堪，恐怕撑不过这个雨季了！多亏国家支持，我们借了银行一点钱，加上自己的积蓄，又有边防部队出力帮忙，这间近80平方米的新房很快就要建成了”。

在莱州省边防部队干部战士们的热情和责任心帮助下，许多新房在边境乡镇居民的喜悦中拔地而起。本报记者 越强 摄

莱州省边防部队副政委黎功成大校与丰土县常务副书记阮文清向怀㳥乙村村民移交新房。本报记者 越强 摄

在边防战士们的坚定决心下，莱州的临时住房、危房消除工作正按计划推进。在十二楼、巴坞、怀㳥、巴卫史、佐播等多个边境特困乡村，一座座坚固的新居日益涌现，为追求稳定生活、共同守护祖国边疆的边民带来希望与动力。

岘港市西江乡斜黄村的戈都族人拉黛氏仙全家合力建新房。本报记者 清和 摄

广南省西江山区县（今为岘港市西江乡）坐落于与老挝的边境交界处，95%人口为戈都族，地势偏远，人烟稀少，经济生活困难，然而，在中央及地方政府的大力支持下，加上社会各界的积极参与，该地方已提前完成临时住房、危房“清零”工作，确保民众在今年复杂多变的雨季来临前能拥有安全的居所。

斜黄村的乡亲们齐心协力，帮助拉黛氏仙家建新房。本报记者 清和 摄

西江乡人民委员会主席阿拉布雷表示，他曾多次亲赴各地视察，深感该计划落实有力。通过中央、地方及社会化资金，加上民众的义务劳动，西江乡基本完成了住房新建与修缮工作，确保民众能在今年雨季前安心入住。

广南省西江县凌乡（现为岘港市西江乡）波尔宁村居民区曾经破旧不堪的房屋如今已得到修缮和新建，保障了人民安全稳定的居住条件。本报记者 清风 摄

岘港市西江乡波尔宁村的戈都族人布灵曾（红图案上衣）与朋友们分享迁入新居的喜悦。本报记者 清和 摄

戈都族人、波尔宁村村长布灵发补充道，这项计划体现了国家对人民的巨大关怀，过去村里有许多家庭没有稳定住房，而如今已有30多户获修缮或新建住房，生活条件得到极大改善。

据统计，自2021至2025年，广南省西江县共新建和修缮住房1067间，仅2025年上半年就交付了407间。至今，该地已提前完成政府下达于8月31日“清零”的目标任务。

拉格莱族同胞查玛勒用（右）和克文冲（左）的家，每户获得了政府8000万越盾的资助来建新房。本报记者 黎明 摄

合并前的朔庄、金瓯、芹苴、宁顺，以及安江、永隆等地也纷纷提前完成计划。

合并前的宁顺省是占族（约占13%）、拉格莱族（约占11%）及其他少数民族的聚居地。当地开展的“90个昼夜竞赛，携手清零临时住房、危房”活动令人印象深刻。仅2025年4月初至5月底短短两个月内，宁顺省就完成了新建和修缮住房2183间，帮助困难民众稳定生活。

宁顺省顺南县（现为庆和省福河乡）的占族同胞董氏红家在政府的资助下修缮了房屋。本报记者 黎明 摄

据悉，为了推行此项计划，2025年初，合并前的宁顺省已积极筹集了逾1417亿越盾，用于新建1526间及修缮657间住房。在政府的坚定决心、企业的及时资助和全社会的共同努力下，该省超额、提前完成了临时住房、危房清零工作。

文图/越南画报 清和 越强 黎明 通善 山义 译/武蓉

