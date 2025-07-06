为残障人点亮梦想之路

06/07/2025

由越南已故信息技术侠士阮功雄创办，‘生活毅力’社会企业在20多年来始终致力于为残障人铺就知识与技能之路，开启通往自立生活的希望之门。

‘生活毅力’社会企业为信息技术班安装现代化设备。本报记者 必山 摄

在‘生活毅力’毕业的武丰奇在许多信息技术公司工作后，决定回来以讲师身份继续点燃他人的梦想。本报记者 必山 摄

‘生活毅力’社会企业总经理吴氏玄明深情回忆起，阮功雄先生初到河内领取信息技术侠士奖时，满怀热忱地表达出想为残疾人创造就业机会的愿望。那时，吴姐还是一名大学生，便义无反顾地与阮功雄携手和几位有心人一起开设了一个小学习班。

“起初万事艰难，电脑对于许多人来说仿佛是遥不可及的梦。但我们很简单地想：想做，那就开始吧。于是，大家凑钱租了一间公寓，客厅变成了教室。阮先生白天授课，晚上则帮某些公司做网站赚取费用，维持课堂运作。2009年，我们幸运地获得了10台旧电脑，为教学提供了‘翅膀’。几年后，在信息传媒部，尤其是副部长阮明鸿的鼎力支持下，我们又获得了十几台新电脑的捐赠——这成了我们转变命运的重要转折点”，吴姐分享说。

在河内著名定功村银饰锻制艺人的指导下，学员们能掌握最复杂的技艺。本报记者 必山 摄

最初每班仅能容纳15名学员，如今该企业可能为每班60学员提供为期6个月的信息技术培训。课程内容紧贴企业用人标准。学员大多为残疾人，残障人的亲属以及家庭暴力受害者、街头儿童、孤儿等弱势族群。

残疾人在‘生活毅力’可以选定功村著名银饰锻制业。本报记者 必山 摄

我们来访‘生活毅力’社会企业时，正巧见到看到在教室授课的一位老师，他坐在轮椅上缓缓移动。他就是武丰奇，2009年入学的优秀学员。虽患有严重骨质疏松导致双手双脚皆有障碍，但他在短短3个月内，便顺利通过了丹麦顶尖企业Esoft Systems旗下Esoftflow 公司的严格选拔，成为其中一员。工作4年后，他决定回到‘生活毅力’，以讲师身份继续点燃他人的梦想。

武老师介绍说，很多学员连电脑电源开关都不会，我们便从最基础教起。两个月后，他们就能编辑房地产照片、处理数据、剪辑影片、运用Canvas软件设计、甚至使用AI制作视频。6个月专攻一门技能后，他们就可以信心满满地在合伙企业工作。

‘生活毅力’的生活技能班帮助残疾人容易融入社会。本报记者 必山 摄

‘生活毅力’致力于设计设施和走道，为残疾学员创造最有利的学习条件。本报记者 必山 摄

除了IT培训外，‘生活毅力’企业还拓展了银饰锻制工艺培训班，邀请河内著名定功村银饰锻制艺人亲自授课。短短1至2个月后，学员便能制作产品，月收入达到100至200万越盾。掌握技艺后可进入工坊正式工作，月薪可达600万越盾。

‘生活毅力’社会企业不仅为残障人提供职业技能培训和就业机会，还通过生活技能课程帮助他们增强自信心。

生活技能班志愿者邓阮红幸深有感触地说：“我们教他们如何积极思考，如何制定清晰目标，如何坚定执行计划。只有走出舒适区，才能拥有勇气尝试过去不敢做的事，才能真正掌握新知识，进而将正能量传递给他人”。

展望未来，吴姐表示：“我们将与日本 Omicare 合作，开设示范销售点，并推动“超小型销售站”模式，通过基础设施与商品投资，让更多弱势族群参与经营，创造可持续收入来源。

文/越南画报银河 图/必山 & 资料 译/明明