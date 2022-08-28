为娃娃制作民族服装

28/08/2022

在阮黄英画家的巧手下，数千款身着越南民族服饰的娃娃相继问世。

在河内市黄梅郡一个40平方米的房间里，黄英展示了由他设计的身着54个民族传统服饰的数百款手工娃娃。他分享：“作为一名画家，我经常去旅游以获取绘画灵感，在北方山区游览两年多，我很喜欢少数民族的土锦布料。回到河内，看到纸制和毛线娃娃产品，我就突发创意，想做出最有灵魂的产品吸引游客”。

为了实施这一计划，他腾出时间了解各民族的文化、特点和服饰。与他们一起生活，倾听，观察他们的穿着以获取创作灵感。制作身着越南民族服饰的娃娃是绘画与时装的结合。

至今，阮画家已制作了数千件精致衣服，与瑶、蒙、傣、哈尼、倮倮等族人的传统服装一模一样，收到众多国内外客户的订单。目前，他拥有约 5000 款娃娃，规格 25 厘米和 35 厘米两种尺寸，包括越南54个民族中的46个民族服装娃娃。

至今，阮画家已制作了数千件精致衣服，与瑶、蒙、傣、哈尼、倮倮等族人的传统服装一模一样，收到众多国内外客户的订单。目前，他拥有约 5000 款娃娃，规格 25 厘米和 35 厘米两种尺寸，包括越南54个民族中的46个民族服装娃娃。

文/银河 图/越强 译/武蓉