为大义的“500个昼夜战役”

28/07/2026

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，在深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士的电视直播连线节目《璀璨星光引路》，越共中央总书记、国家主席苏林与政府总理黎明兴向烈士家庭亲属颁发DNA鉴定结果证书。越通社记者 统一 摄

在“500个昼夜战役”中，每一具被找到的烈士遗骨、每一个被确认的身份、每一条被弄清的逝者信息，不仅是搜寻与确认行程的成果，而是神圣使命，是每个越南人为了铭记为祖国和平、独立、自由而英勇牺牲的英雄烈士而怀有的良知与愿望。

越共中央总书记、国家主席苏林前往胡志明市黎氏莲公园视察功能力量日夜搜寻、归集烈士遗骸的区域。越通社记者 统一 摄

近120万名优秀的民族儿女在争取国家自由、独立和统一的战斗中英勇牺牲。有些人已被找到，但仍有许多人依然安息于昔日的战场各处。因此，在战争结束后，党、国家和军队立即高度重视烈士遗骸搜寻、归集工作，以便早日将英烈们接回祖国母亲的怀抱。正因有了这些伴随着坚强决心与为大义而担当的精神、持续多年的默然、坚韧搜寻，已搜寻、归集了90多万具烈士遗骸。然而，目前仍有17.5万多具烈士遗骸尚未被搜寻，近30万座烈士墓尚未确认身份，致使数十万个家庭至今历经长久岁月仍未获得亲人的信息。

时间越流逝，烈士遗骸搜寻、归集工作的难度越成倍增加。昔日的历史见证人如今大多已年事已高，记忆随时间而淡化。昔日战场的地形因都市化进程和自然灾害、滑坡的影响已发生很大变化。每场阵雨、每个汛期过后，又冲刷掉了关于英烈安息之地最后的脆弱痕迹。



副总理兼国防部部长潘文江大将献香缅怀在胡志明市黎氏莲公园区域刚刚被找到并归集的英雄烈士。本报记者 通海 摄

面对这一迫切要求，国家关于烈士遗骨搜寻、归集与身份确认指导委员会发起了“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役” 。战役自2026年3月15日至2027年7月27日开展，旨在动员整个政治系统的力量、人力、物力，特别是应用科学技术成果，集中推进信息尚未明确的烈士寻找、归集与身份确认工作。

副总理兼国防部部长潘文江大将检查黎氏排公园烈士遗骸搜寻与归集区域。本报记者 通海 摄

在前往胡志明市黎氏莲公园区域视察与鼓励正在日夜执行烈士遗骸寻找、归集任务的各力量时，越共中央总书记、国家主席苏林强调：“对于越南党、国家和人民而言，搜寻、归集与确认烈士身份是对祖国、对人民的神圣责任，是每个越南人的良知与愿望。我国人民、我党绝不会忘记那些为国家、为民族而牺牲的人，这是越南的道德习惯与文化传统”。

越共中央总书记、国家主席苏林表示，今天找到的每具烈士遗骸，不仅是专业工作的一个成果，更是骨肉亲人回归祖国、回归家庭；是历史一部分的归来；是对越南民族神圣的“饮水思源”、“感恩报德”道德习惯的肯定。

各组织、机关、团体及群众前往胡志明市黎氏莲公园区域献香瞻仰刚刚被找到并归集的英雄烈士。图/越南画报 越通社

因此，苏林总书记、国家主席强调：“在各位英雄烈士英灵面前，我们誓言以最大的责任感、智慧与最深厚的感情，竭尽全力完成这一高尚使命”。

为了执行“500个昼夜战役”的任务，已组建了32支搜寻队，总兵力1500多人；其中13支队在境内活动，19支队在邻国老挝和柬埔寨活动。搜寻队的战士们不畏艰难困苦，翻山越岭、穿溪过涧、吃饭团、睡丛林，在总计近2.3万公顷仍残留地雷的土地中扫雷8400多公顷，以便开辟每条通道、清理每块土地、挖掘每个山洞、翻动每个树根，期盼能找到经过沧桑岁月后留下的英烈遗骸并接回故乡。

战役开展4个多月后，截至7月25日，各力量已搜寻并归集了1488具烈士遗骸，其中国内466具、老挝174具、柬埔寨850具。与此同时，还发现了7座集体烈士墓，包括宣光省5座含23具烈士遗骸，以及在胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸与2座集体烈士遗骸。

人群络绎不绝前来献香，对在黎氏莲公园区域刚刚被归集的英雄烈士表达感恩之情。本报记者 通海 摄

在搜寻过程中，得益于研究与参考国内外多方资料；应用现代科学技术；结合历史资料、见证人口述与实地考察，各功能力量已发现了多个大规模的集体烈士墓区。

在宣光省，搜寻力量发现了5座集体烈士墓，约有23具烈士遗骸。特别是在胡志明市黎氏莲公园区域——此前被认为是与1968年戊申春季总进攻与崛起中许多人英勇牺牲相关的特大集体墓区，功能力量已搜寻并归集了100具单人烈士遗骸、2座集体烈士遗骸以及32件各类遗物。这些成果为烈士遗骸搜寻与归集工作开辟了新方向。

烈士遗骸供奉于黎氏莲公园纪念堂，供各团体和群众前来献香铭记。本报记者 通海 摄

在烈士身份确认环节，据越南科学与技术院的科学家表示，在越南进行烈士遗骸身份确认始终被评为世界上难度最高的DNA鉴定任务之一。因为在热带高温潮湿气候条件下埋葬50至70年后，大部分遗骸均已严重腐烂，DNA严重断裂，导致采用传统方法进行分析面临极大局限。

因此，我们正在努力开展多项先进科学技术方案，其中包括新一代基因鉴定方法，服务于分析与鉴定工作，以便能够更准确、更迅速且更多地确认需要核实的案例。

每年恰逢越南荣军烈士节（7月27日），全国各地群众纷纷前往祖国最大的两座烈士陵园——长山国家烈士陵园和九号公路国家烈士陵园献香，缅怀在此安息的英雄烈士。本报记者 清和 摄

为了服务于这项工作，截至目前，功能力量已完成了对66000多座信息尚未明确墓穴的遗骸取样；同时接收与储存了来自各地方的15000多个烈士遗骸样品，用于DNA鉴定工作。与此同时，还采集了烈士亲属的93000多个DNA样品，其中53000多个样品已成功分析并同步至国家数据库系统，用于比对寻找烈士信息。这被视为重要的科学基础，为数万名几十年来缺乏信息的烈士打开了确认身份的机会。

群众与外国游客参观广治省9号公路国家烈士陵园和长山国家烈士陵园。本报记者 清和 摄

“500个昼夜战役”是一个具有象征意义的时间标志，展现了我们每个人在搜寻与铭记英雄烈士行程中的决心与责任精神。这一行程仍将不懈持续，因为每一具迎回找到的英烈遗骸、每一个在石碑上完整刻下名字，都会让家庭与亲人减少一份盼望与等待，战争的创痛也将随着岁月渐渐抚平。

长山国家烈士陵园是为国家独立而英勇牺牲的1万多名优秀民族儿女的安息之地。本报记者 清和 摄 “500个昼夜战役”自2026年3月15日至2027年7月27日展开，目标是搜寻、归集约7000具烈士遗骨；完成对约23万座信息尚未明确的烈士墓取样；对约18000个烈士遗骸样品进行DNA鉴定；建设并投入运行烈士亲属基因数据库；同时完成重点地区的扫雷与爆炸物清理工作，服务于烈士遗骸搜寻与归集工作。预计战役将于2026年11月进行初结，并在2027年7月27日之前进行总结，恰逢越南荣军烈士节80周年纪念（1947年7月27日—2027年7月27日）。