“丝瓜先生”：越南丝瓜络走向全球的故事

在全球寻求可持续环境解决方案的背景下，一个越南品牌将一种看似废弃的农产品转变为有价值的产品。“丝瓜先生”的故事不仅反映了绿色创业精神，也展现了私营经济——被视为越南经济的“最重要动力”的活力。

一脉相承的传统价值复兴

“丝瓜先生”的发展历程始于2017年，在同塔省，由杜登科与两位朋友杜孟军和黎娜共同构思：利用天然、环保的原料创造新产品，同时提升农业废弃物，尤其是丝瓜络的经济价值。这一想法灵感正是来源于越南人自古以在日常生活活动中利用丝瓜络的习惯。

杜登科继承了成立于2005年的草明私营企业（前身为专业生产环保手工艺品的Green Is Gold责任有限公司）的坚实基础。在“丝瓜先生”正式创立前，该企业已投入约7年时间研究和开发丝瓜络产品，为其在供应链体系构建和产品开发方面创造了优势。

“丝瓜先生“创始人杜登科。本报记者 通海 摄

该品牌从创立初期就获得了认可：2018年，荣获同塔省创业竞赛二等奖；2023年，在全国绿色创业项目竞赛中击败来自25个省市的36个项目，夺得一等奖和1.5亿越盾奖金。“丝瓜先生”的产品还获得了OCOP 3星和4星认证，确立了其质量和可持续的来源。

利用本地丝瓜络资源，该企业开发了多样化的产品目录：宠物玩具（有助于清洁牙齿，尤其面向出口市场）、洗碗布（国内畅销品类）、沐浴用品套装（搓澡巾、搓背刷），以及鞋垫、干花、礼品等其他产品。为确保质量，丝瓜络需经过清洁、去肉、压模、固定缝制和防霉处理等严格流程。