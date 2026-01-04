“丝瓜先生”：越南丝瓜络走向全球的故事
在全球寻求可持续环境解决方案的背景下，一个越南品牌将一种看似废弃的农产品转变为有价值的产品。“丝瓜先生”的故事不仅反映了绿色创业精神，也展现了私营经济——被视为越南经济的“最重要动力”的活力。
一脉相承的传统价值复兴
“丝瓜先生”的发展历程始于2017年，在同塔省，由杜登科与两位朋友杜孟军和黎娜共同构思：利用天然、环保的原料创造新产品，同时提升农业废弃物，尤其是丝瓜络的经济价值。这一想法灵感正是来源于越南人自古以在日常生活活动中利用丝瓜络的习惯。
杜登科继承了成立于2005年的草明私营企业（前身为专业生产环保手工艺品的Green Is Gold责任有限公司）的坚实基础。在“丝瓜先生”正式创立前，该企业已投入约7年时间研究和开发丝瓜络产品，为其在供应链体系构建和产品开发方面创造了优势。
该品牌从创立初期就获得了认可：2018年，荣获同塔省创业竞赛二等奖；2023年，在全国绿色创业项目竞赛中击败来自25个省市的36个项目，夺得一等奖和1.5亿越盾奖金。“丝瓜先生”的产品还获得了OCOP 3星和4星认证，确立了其质量和可持续的来源。
利用本地丝瓜络资源，该企业开发了多样化的产品目录：宠物玩具（有助于清洁牙齿，尤其面向出口市场）、洗碗布（国内畅销品类）、沐浴用品套装（搓澡巾、搓背刷），以及鞋垫、干花、礼品等其他产品。为确保质量，丝瓜络需经过清洁、去肉、压模、固定缝制和防霉处理等严格流程。“丝瓜先生”也是一个创造积极社会影响的模式。该企业主动与农民建立联系，构建稳定的原材料区。目前，约70%的原材料来自20户联结农户，既保证了供应链，又为当地民众创造了可持续收入。
“连接人类与自然”的使命丝瓜络是熟悉且亲近的原材料，同时拥有诸多突出特性：速干、100%有机，并可在一年内完全降解。丝瓜络对环境安全，具有耐用性、防水、耐热等特点，并有助于减少生产过程中的碳排放。
“丝瓜先生”的精神不仅体现在产品上，而在于“连接人类与自然”的哲学。该企业追求利用天然原材料创造高应用价值产品的目标，同时创造新的经济价值，这一方向符合了绿色经济和绿色创业的趋势。在拓展市场的征程中，“丝瓜先生”取得了多项重要里程碑。其产品目前已在以严格检验标准的日本永旺（AEON）超市系统上架。此外，该品牌还向日本和韩国保持稳定出口，主打产品有宠物玩具、洗碗布和搓澡巾。在日本、韩国和美国等“挑剔”市场立足脚跟是其产品质量和可持续性的明证。
展望未来，“丝瓜先生”将继续扩大在韩国的业务，同时展开在亚马逊电子平台上直接销售的战略，期望这个全球电商平台能帮助企业在环保丝瓜络产品供应领域确立地位。
“丝瓜先生”不仅是一个成功的创业故事，也是一个绿色模式的典范，体现了商业与社会及环境责任并重。通过重置传统农产品的价值，该企业正将越南产品推向更广阔的国际市场，迈向可持续发展的未来。