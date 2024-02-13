东盟-日本：保护环境的共同意愿和行动

13/02/2024

未来几十年，东盟面临的主要挑战在于减少碳排放与经济增长并驾齐驱的需求。绿色环境行动刻不容缓，要求地区各国意愿一致、决心坚定、行动果断奔向净零排放的发达亚洲。

在东盟领导人与日本领导人举行的“亚洲零排放共同体”（AZEC）首次峰会上，日本首相岸田文雄肯定了AZEC在促进创新、支持展开和建立透明、灵活、强大、可靠供应链等方面发挥的重要作用；同时，扩大清洁能源和先进技术市场，加紧制定符合各国国情和条件的能源转型政策并互联互通；加强公私伙伴关系和私人伙伴关系，以加速地区的能源转型。

范明政总理在会上强烈表达了越南决心积极行动来履行所提出的承诺，包括主动积极加强合作，以实现亚洲的三个目标：减少碳排放、确保能源安全，确保经济增长。

范总理认为，东盟国家和日本需要更加密切地配合，建设开放、包容的亚太和印太地区，共同促进地区的和平与稳定，特别是确保对国际法的尊重，包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。

范总理表示，面对气候变化越演越烈的影响，秉承对全球和全民的责任心，越南实施了许多强有力的解决方案来履行COP26会议的承诺，突出的是制定国家战略和规划，诸如国家气候变化战略；绿色增长战略；第八次电力计划，以可再生能源为主导；开发100万公顷优质低排放水稻；制定并实施国家自主决定贡献方案（NDC）；颁布实施JETP（公正能源转型伙伴关系）及其人力资源开发计划；按照市场机制推动可再生能源的发展方向来建设和完善包括《石油法》、《土地法》、《电力法》等法律框架，发展生物质能、销售碳信用。

此前，在出席《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）时，范总理提出了合作方向，包括通过全球、全民来应对气候变化，强调多边主义，确保不让任何人或任何国家掉队；将创新、科学技术的内涵纳入关键合作领域，促进气候金融优惠，作为实现全球气候目标的杠杆。

