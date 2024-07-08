东盟货物出口蓬勃发展

08/07/2024

经过了全球经济依然面临许多困难和挑战的2023年，进入2024年，随着世界经济复苏和出口订单增加，东南亚国家的进出口活动见有起色，释放积极信号。

出口活动复苏对贸易依赖型经济体产生更大影响。东南亚货物出口规模占GDP的比重较高的包括新加坡（110%）、越南（91%）、马来西亚（86%）等各国。泰国商品出口（58%）是亮点，然而，其影响在印尼（22%）、菲律宾（20%）等国内市场占比大的国家不太明显。

电子产品出口引领着贸易复苏过程，菲律宾、马来西亚、越南、新加坡和泰国等国家的出口额占较大比重。电子产品出口占菲律宾、马来西亚、越南和新加坡的出口总额分别为58%、38%、31%和23%。

东盟是世界大市场农产品的主要进口来源地。典型的是印尼、泰国和马来西亚每年种植330万吨橡胶，总产量占全球产量的70%左右。

印尼和马来西亚是东南亚地区的棕榈油的主产区，占全球棕榈油供应量的近90%。据联合国粮食及农业组织的数据，印尼还是世界第三大可可生产国，每年提供约45万吨，是全球第八大茶叶生产国 。

菲律宾是世界上最大的椰子、菠萝和蔗糖生产国之一。菲律宾国家统计局的数据显示，2024年第一季度的商品和服务出口增加7.5%。

越南和泰国是两个大米出口大国。越南和印尼是胡椒出口大国。越南、泰国、马来西亚是三大榴莲出口大国。

2024年第一季度，越南货物出口额预计达到930.6亿美元，在3个商品类别均强劲增长，其中：农林水产品预计为84.6亿美元，增长23.8%；工业和制造业产品出口额为796亿美元，占出口总额的86%；矿物燃料达11.3亿美元，同比增长12.1%。此外，2024年第一季度纺织服装品出口活动出现积极信号 。

2024年第一季度，印尼是越南在东盟的第三大进口市场（仅次于泰国的26亿美元和马来西亚的24.1亿美元）。越南近期首次成为新加坡市场最大的大米出口国，第五大水产品出口伙伴。而这个被誉为“狮城”的国家出口额达1659.4亿新元以上，同比增长4.45%。

马来西亚中央银行公布，该国今年第一季度GDP增长率达4.2%，为一年来最高的。此次结果由于外国伙伴的出口需求和私人消费强劲增长。马来西亚出口额增加5.2%，扭转了2023年第四季度下降7.9%。

东盟出口恢复增长将有助于2024年扩大贸易顺差、增加外汇储备、稳定货币，从而东盟经济有望实现强劲复苏。

文/越南画报 图/越通社 译/芳草