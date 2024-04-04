东盟继续吸引外国直接投资

04/04/2024

2022年，东盟外国直接投资流入量创新高，达2240亿美元，占全球FDI的17%。特别，在世界经济严重衰退、地缘政治冲突、粮食和能源上涨等无数挑战使全球FDI流量减少了12%的背景下，这一数字更加引人注目。

新加坡、马来西亚和越南是在技术领域取得突出成就的三个国家；印度尼西亚和泰国是电动汽车领域的两个主要受益者；马来西亚目前占半导体领域全球市场份额的45%。除制造业外，东盟的金融服务业也蓬勃发展，但仍主要集中在新加坡。



近年来，新加坡吸引外国直接投资金额一直在地区内领先，因为该国的法律制度极其先进、完善、公平和透明。新加坡确定了新型制造业、出口和劳动力等为吸引外资的三个重点领域。

泰国投资促进委员会公布的数据显示，2023年，泰国吸引外国直接投资达185亿美元，同比增长72%。该国有很多税收优惠，如免减机械设备进口税额；减免企业所得税； 用于生产出口货物的基本材料，免征进口税。

中国台湾的越南Chee Yuen 电子科技有限公司专门生产塑料制品和打印机电子零件，在海防市安阳县安阳工业园营运。图/越通社

此前，2022年印度尼西亚的外国直接投资达到456亿美元，是这个东南亚最大经济体史有以来最高水平。

据国际货币基金组织预计，2024年柬埔寨国内生产总值增长6.1%，将成为东南亚增长最快的经济体。该国通过与中国和韩国的自由贸易协定加强了合作关系。



美国是东南亚最大的外国投资者，其次是中国、东盟、韩国和日本等，主要投资于该地区的生产领域。

越南也是区内的一个亮点。新加坡亚洲商业策略公司总裁Lawrence Yeo 表示：“由于工资低、劳动力量充足而正规、年轻人口、靠近中国以及向高科技经济价值链转移，越南仍然是吸引外国直接投资的磁石”。

值得一提的是，将生产/供应链移至离本国更近的趋势（特别是在地缘政治冲突之后，迫使各国选边站）将在2024年及随后几年投资者寻求投资安全时更加明显。

认识到吸引外国直接投资对经济发展、改善社会生活的重要性，东南亚国家将继续出台更多对外国投资者的支持政策，并致力于建设稳定的营商环境、公平有效的法律体系、没有歧视等。

文/越南画报 图/越通社 译/明明 设计/庄蓉