东盟打造可持续农业

17/12/2024

农业是东南亚经济的主体产业，对该地区各成员国和合作伙伴的经济、政治和社会产生直接影响。面对持续不断的饥荒贫困、不平等和粮食安全危机等全球性挑战，东南亚国家就可持续农业等具体合作领域发表了许多宣言。



近日在老挝举行的以“促进互联互通和自力更生”为主题的第44、45两届东盟峰会及相关高官会议受到国际社会的关注。这些活动除了强调地区“互联互通，自力更生”，还体现了东盟应对严重发生的诸多非传统安全挑战和主动适应新发展趋势的能力。

本着这一精神，东盟国家和合作伙伴领导人通过了许多重要文件，如印太面向以东盟为中心的区域构架中的东盟愿景声明，以及许多关于加强供应链对接、应对气候变化、生物多样性、可持续农业等具体合作领域的声明。

事实上，对于大多数东盟国家而言，农业被视为经济的“支点”，助力各国度过诸多变故和危机。农业为约32%的人口创造了就业机会，对国内生产总值的贡献率达22.6%，为地区消饥减贫和可持续发展作出了重要贡献。



专家表示，为了完善农业体系，东盟国家需要重视发展生态农业，推动现代先进科学技术在农业生产中的应用。

生态农业是实现可持续农业和安全粮食、食品体系的正确选择。这是创新的农耕系统，减少对化学品的依赖，亲近环境，具体地说就是最大限度地利用当地原材料、减少化学品投入，农林结合，作物和牲畜多样化、景观农业、有机农业、保护性农业等。



生态农业转型与安全粮食系统五年计划（2020至2025）在柬埔寨、老挝、缅甸、越南等四国展开，推动了东南亚国家生态农业转型的进程。

越南积极参与东盟农业合作框架的全部活动，为农业可持续和适应性发展、循环农业、东盟粮食安全和营养作出巨大贡献。



尽管农业在东盟经济共同体中发挥着关键作用，但它是容易遭受伤害和风险屡屡的产业。越南和本区其他国家的农业在资源、土地和水资源的利用遭遇其他经济产业的激烈竞争。同时，产能低落、发展迟缓，尤其是自然灾害和气候变化的影响也是严重的挑战。

因此，东盟国家必须推动科技在农业生产中的应用，组织链条式生产，以便提高产能和产品质量，优化生产、分销和管理等环节，确保整个价值链的食品质量和安全。

东盟农业合作已有效落实并取得许多重要成果，为保障粮食安全、可持续、适应性和低排放农业和循环农业的发展作出贡献，减少有毒农用化学品的使用，再利用植物和动物废物，促进自然解决方案，确保可持续的土地和水资源，适应气候变化的智慧农业，数字农业。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉