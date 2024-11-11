东盟应对气候变化

11/11/2024

以从大陆到岛国的地形复杂多样，东盟各国遭受风暴、洪水、海啸、地震、山火爆发、海平面上升等自然灾害。为了创造安全区域，东盟各国要共同加强应对自然灾害风险能力和分享经验。

在东南亚，泰国、老挝、越南、印尼和马来西亚是容易发生火灾的“热点”地区。泰国受到气候变化的影响，经历了漫长的炎热干旱期。如果海平面上升约2米，就影响到总人口的28%和GDP的52%。在印尼西亚，海平面上升正在对用于生产棕榈油的泥炭地产生影响。

在越南，海平面上升约2米对在农业领域扮演重要角色的九龙江和红河三角洲产生重大影响。同时，根据卫星数据，马来西亚沿海地区也不例外。



2024 年 5 月 12 日，搜救人员在印度尼西亚西苏门答腊省（West Sumatra）遭到暴洪和来自火山喷发的冷熔岩流袭击寻找失踪人。 气候变化和人为造成的海洋变暖正在增加极端天气事件的频率和严重程度，例如“摩羯”台风。据联合国儿童基金会，东南亚有 600 万儿童受到这场风暴的影响，如难以获得清洁水、教育、医疗保健、食物和住所等。 目前，多个东南亚国家正在与荷兰合作寻找应对气候变化引起的涨潮和洪水的解决方案。因为荷兰在水管理领域拥有数十年的经验，希望减少洪水灾害的数十亿美元以及灾民遭受的损失。 富寿省公安厅消防和救灾警察队到丰洲桥垮塌现场，在条件允许的情况下准备在河上修建一座浮桥。图/越通社

观察人士指出，荷兰的浮动式建筑和海岸防护措施可能有助于东南亚应对潮汐上涨。 荷兰使用的创新之一是位于鹿特丹港附近的Maeslant风暴潮屏障，它已经保护了南部海岸25年多。当海平面上升到1.5米以上时，这个全自动屏障会自动关闭，保护这个40%的国土面积低于海平面的国家。世界上唯一一个类似的风暴潮屏障是在俄罗斯城市圣彼得堡。

东南亚是地球上最容易受到气候变化影响的地区之一，尽管东盟灾害管理委员会（ACDM）的活动在该地区的灾害管理方面取得了重大进展。但在自然灾害风险日益增大的背景下，仍在面临许多挑战。本着“一个东盟、一个共同应对措施”的精神，东盟已准备好应对这些挑战，并努力成为灾害管理领域的领先组织。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳