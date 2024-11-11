东盟应对气候变化
以从大陆到岛国的地形复杂多样，东盟各国遭受风暴、洪水、海啸、地震、山火爆发、海平面上升等自然灾害。为了创造安全区域，东盟各国要共同加强应对自然灾害风险能力和分享经验。
在东南亚，泰国、老挝、越南、印尼和马来西亚是容易发生火灾的“热点”地区。泰国受到气候变化的影响，经历了漫长的炎热干旱期。如果海平面上升约2米，就影响到总人口的28%和GDP的52%。在印尼西亚，海平面上升正在对用于生产棕榈油的泥炭地产生影响。
在越南，海平面上升约2米对在农业领域扮演重要角色的九龙江和红河三角洲产生重大影响。同时，根据卫星数据，马来西亚沿海地区也不例外。据卫星图显示，东南亚各国的森林火灾风险隐患增多的严峻形势。据泰国地理信息与空间技术发展局（GISTDA）指出，北碧府是泰国火灾热点最多的省份，为110处。除了泰国外，据卫星图显示柬埔寨4056处，缅甸979处，老挝622处和越南166处。
观察人士指出，荷兰的浮动式建筑和海岸防护措施可能有助于东南亚应对潮汐上涨。
荷兰使用的创新之一是位于鹿特丹港附近的Maeslant风暴潮屏障，它已经保护了南部海岸25年多。当海平面上升到1.5米以上时，这个全自动屏障会自动关闭，保护这个40%的国土面积低于海平面的国家。世界上唯一一个类似的风暴潮屏障是在俄罗斯城市圣彼得堡。
东南亚是地球上最容易受到气候变化影响的地区之一，尽管东盟灾害管理委员会（ACDM）的活动在该地区的灾害管理方面取得了重大进展。但在自然灾害风险日益增大的背景下，仍在面临许多挑战。本着“一个东盟、一个共同应对措施”的精神，东盟已准备好应对这些挑战，并努力成为灾害管理领域的领先组织。
文/越南画报 图/越通社 译/何芳