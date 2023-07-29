东盟就东海问题达成共识

29/07/2023

目前，东海紧张局势的加剧不仅威胁到地区安全，而且由于本地区在世界上的重要地缘战略地位，也威胁到全球安全问题。东盟作为一个地区性组织，在防止冲突可能性增加和促进在国际法基础上以和平方式解决海洋和岛屿争端方面发挥着重要作用。

东盟在维护本地区和平的努力中发挥了巨大作用，包括解决东海争端。与此同时，东盟被国际社会评为世界上最成功的区域组织，在管理潜在冲突和提高东海安全意识方面比任何其他论坛都更有效。

国际社会一致认为，东盟在东海问题上始终占有最重要的地位。特别是，地区决策者支持东盟在解决东海争端中的核心作用将有助于有效改善地区安全。



在印度尼西亚东努沙登加拉举行的第 42 届东盟首脑会议之前，印度尼西亚总统明确指出，建设稳定、和平与繁荣的东海地区的关键是遵守 1982 年《联合国海洋法公约》。

印度尼西亚最近表示，东盟已同意在本地区紧张局势和不确定性加剧之际，在东海举行首次联合军事演习。印尼军事总司令马戈诺海军上将在巴厘岛努沙杜阿举行的东盟国防军指挥官会议后说：“在不久的将来，我们将在北纳图纳海举行联合军事演习，称为东盟团结演习（ENatuna或ASEC01N）。”

演习将集中于海上安全和救援（SAR）和纳图纳地区的社会服务。此次活动汇集了东盟陆军、海军和空军等武装部队。据马戈诺上将说，此次演习体现了东盟的中心地位，不包括任何作战训练。

与此同时，马来西亚外交部还强调，东海问题应通过和平手段解决，避免威胁或使用武力，确保海域稳定并为商业目的服务。在最近的新闻公告中，马来西亚外交部重申，马来西亚政府将努力保护其在东海的主权，主权权以及国家利益。

秉持建设性理念和在符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法原则基础上，马来西亚将寻找与东海主权有关措施解决争端。

东南亚国家积极参与解决东海问题也充分体现了其管理本地区冲突的能力，增加“地缘政治资源”和东盟在地区结构中的中心作用。东盟承诺全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），在符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上促进有效且实质性的东海行为准则（COC）谈判。

东盟共同体成员国始终高度重视凝聚力、团结、共同迈向以人民为中心的未来，同时强调，东盟各国军队是应对地区共同挑战的不可分割的实体，特别是在当前复杂安全形势下，致力于和平、繁荣与安全。

文/越南画报 图/越通社