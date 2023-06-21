东盟发挥多样化的文化价值
多元文化的交融造就了多彩多姿的东盟。特别的是，文化遗产的保护和发挥工作创造出了东盟各自特色，促进了每个成员国的繁荣和可持续发展。
东盟的共同点是具有水稻文明的基础。东盟地形和湿热气候营造了该地区居民的风俗习惯的相似性。
然而，东盟文化也有差异，其创造了独特性的和多样性。东盟拥有数百不同民族，风俗习惯各不相同。在世界上200多个国家和地区中，东南亚人种结构最为复杂和多样。
据民族学研究专家，缅甸共有130多个民族、越南有54个民族、泰国有大约40个民族、老挝共有48个民族等。关于语言方面，印度尼西亚约有300多种语言及方言，菲律宾具有90多个属于不同民族的语言。关于多样性的宗教，世界各大宗教均集中分布在东南亚。
东盟共同体的三大支柱之一是社会文化。可以说，东盟社会文化共同体乃至东盟共同体的形成是一个重要的里程碑，将东盟合作提升到新的高度，需要成员国做出更多努力，让东南亚地区6.5亿多人可在和平、友好、团结、相互支持的环境中生活。据此，《至2025年东盟共同体总体规划》提出了109项战略措施，以实现以下目标：为人民带来利益、融合、持久性、自强和活跃等。
本地区的多样文化为经济发展带来了许多优势，特别的是旅游经济。东盟各民族的创造性和文化财产，尤其是手工艺品、文化工业等领域是取之不尽的资源。每年，其领域吸引众多游客前来参观和购买，为促进经济增长做出贡献。
因此，东南亚各国家需要携手保护文化遗产，研究和创造出文化教育传统的多语言产品，建立文化遗产之路以便各国文化交流的互联互通。这也符合UNESCO组织有关保护世界自然和文化遗的行动计划，以及保护文化多样性被认为是国家、地区与国际的和平、安全的持久性发展的条件的观念。
东盟各国政府和人民有着共同的目标，即为具有特色、多元和统一的东盟文化而合作。以重要的战略地理位置-世界文化的交汇点，东盟文化多样性有助于各民族之间的连接、加强互相了解，成为地区发展的强大动力。文化是东盟共同“家园”更加美好繁荣的坚实基础。
文/越南画报 图/越通社 译/何芳