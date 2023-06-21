东盟发挥多样化的文化价值

21/06/2023

多元文化的交融造就了多彩多姿的东盟。特别的是，文化遗产的保护和发挥工作创造出了东盟各自特色，促进了每个成员国的繁荣和可持续发展。

东盟的共同点是具有水稻文明的基础。东盟地形和湿热气候营造了该地区居民的风俗习惯的相似性。



在印度尼西亚举行的第42届东盟峰会期间，印尼总统佐科·维多多邀请东盟各国领导人乘坐阿雅娜豪华游轮在纳闽巴焦、西芒加莱、东努沙登加拉海域参观并欣赏黄昏时分。东盟领导人的活动是印度尼西亚向世界推广纳闽巴霍旅游计划的一部分。越通社记者 杨江 摄

然而，东盟文化也有差异，其创造了独特性的和多样性。东盟拥有数百不同民族，风俗习惯各不相同。在世界上200多个国家和地区中，东南亚人种结构最为复杂和多样。

据民族学研究专家，缅甸共有130多个民族、越南有54个民族、泰国有大约40个民族、老挝共有48个民族等。关于语言方面，印度尼西亚约有300多种语言及方言，菲律宾具有90多个属于不同民族的语言。关于多样性的宗教，世界各大宗教均集中分布在东南亚。



东盟共同体的三大支柱之一是社会文化。可以说，东盟社会文化共同体乃至东盟共同体的形成是一个重要的里程碑，将东盟合作提升到新的高度，需要成员国做出更多努力，让东南亚地区6.5亿多人可在和平、友好、团结、相互支持的环境中生活。据此，《至2025年东盟共同体总体规划》提出了109项战略措施，以实现以下目标：为人民带来利益、融合、持久性、自强和活跃等。

本地区的多样文化为经济发展带来了许多优势，特别的是旅游经济。东盟各民族的创造性和文化财产，尤其是手工艺品、文化工业等领域是取之不尽的资源。每年，其领域吸引众多游客前来参观和购买，为促进经济增长做出贡献。

因此，东南亚各国家需要携手保护文化遗产，研究和创造出文化教育传统的多语言产品，建立文化遗产之路以便各国文化交流的互联互通。这也符合UNESCO组织有关保护世界自然和文化遗的行动计划，以及保护文化多样性被认为是国家、地区与国际的和平、安全的持久性发展的条件的观念。

东盟各国政府和人民有着共同的目标，即为具有特色、多元和统一的东盟文化而合作。以重要的战略地理位置-世界文化的交汇点，东盟文化多样性有助于各民族之间的连接、加强互相了解，成为地区发展的强大动力。文化是东盟共同“家园”更加美好繁荣的坚实基础。



文/越南画报 图/越通社 译/何芳