东盟努力发展可持续渔业

09/03/2023

以6亿多人口，东盟是水产开发、生产和消费的重要地区之一。多年来，东盟国家已经意识到海洋经济的重要性并不断推动海洋经济合作，特别是可持续渔业发展。

宁顺省渔民的渔船。越通社记者 阮成 摄

东盟地区约占全球海产品总产量的25%，其中印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南是全球10大海产品生产国之四。

东南亚地区拥有发展渔业和水产养殖的有利条件，为经济发展和粮食安全及社会保障带来大价值。过去期间，东盟国家为共同建设现代、可持续、负责任和有效的区域渔业发展合作机制提出了诸多倡议。

但实践表明，非法、不报告、不管制（IUU）捕鱼给东盟国家造成了巨大的经济损失，2019年估计达60亿美元。其中，印度尼西亚每年损失约30亿美元，越南约16亿美元。

经过多次打击IUU解除“黄牌”，越南目前95%以上的渔船已完成巡航监测设备安装，在28个沿海省市的49座渔港实施鱼类可追溯、捕捞、合格证等环节，逐步趋于稳定和可靠。凭借政治体系的决心和渔民的同心协力，越南将发展可持续渔业，满足对最苛刻市场的出口需求。

印尼是世界上最大的群岛国家，拥有640万平方公里海域，每年最大捕捞量为1300万吨。2019 年，海产业为这个东南亚国家的经济贡献约 300 亿美元（占2.7%）。

在菲律宾，该国政府同时对海岸警卫队进行培训，采购船舶现代设备和带有卫星连接的导航和监视系统。目前，在该国大渔场上，渔民仍严格遵守不过度捕捞、适时捕捞、使用标准渔具等规定。

与此同时，泰国一直在加强与不同国家的合作，以更好地解决IUU捕鱼问题。泰国渔业部声称，该国现在可以确保从泰国收获、加工、进口和出口的所有水产品均与IUU 捕鱼或强迫劳动无关。“只有携手合作，我们才能成功”，泰国分享经验。

2023年2月上旬越南总理范明政访问文莱期间，双方签署了《2023-2027年阶段加强越文全面伙伴关系的行动计划》，特别是双方同意考虑在水产开发、养殖与加工的合作。

可见，东盟要发展可持续渔业和海洋经济，需要有约束力的法律框架和有效的区域合作框架。

欧盟负责环境、海洋和渔业事务专员维吉尼尤斯·辛克维克斯（Virginijus Sinkevicus）在2022 年底会见越南总理范明政时高度评价了越南在打击 IUU方面的进展，以尽早能解除这黄牌警告。

文/越南画报 图/越通社 译/明明