东盟与缅甸、泰国并肩应对地震后果

24/04/2025

会议发表的联合声明充分体现了东盟的统一与团结。声明中，各国外长再次向缅甸和泰国政府及人民，尤其是受灾民众，表达最深切的哀悼和同情。外长们重申对缅甸和泰国的坚定支持和团结，并强调东盟将与两国并肩，共同应对地震后果。

认识到人道主义援助的迫切需求，东盟强调将通过东盟紧急响应和评估小组（ASEAN-ERAT）、东盟灾害应急后勤系统（DELSA）以及城市搜救支援（USAR）等多种机制，为救援和重建工作提供协助。所有援助行动将基于缅甸和泰国提出的优先事项展开。

越南外交部副部长杜雄越在会上发言时肯定，越南将与缅甸和泰国携手并肩，克服当前困难。不久后，由越南国防部救难局副局长范文巳少将和公安部消防救援局副局长阮明姜大校共同率领越南国防部和公安部共106人的救援队，携带救援物资抵达缅甸仰光机场。

越南人民军副总参谋长黄战胜上将表示，派遣越南人民军力量赴缅甸参加人道主义援助和救灾工作，体现了越南党、国家和人民对国际社会的高度责任感，同时也彰显了越南人民军在国际合作与关系中的声誉、责任精神和能力。

为了帮助缅甸克服地震后果，根据缅方请求，越南决定提供紧急救援物资，并援助30万美元。按计划，越南救援队将在受灾地区执行搜救任务，并将救援物资分发给受灾民众。越南代表团团长强调，越方本着不畏艰难、勇于担当的精神，随时承接并完成各项任务，竭力帮助缅甸人民和国家渡过难关。

另一方面，马来西亚已派遣首批由国家天灾管理机构（NADMA）10名专家组成的支援小组前往仰光，以评估灾情并提供技术支持。第二批40名救援人员也已抵达缅甸，根据评估后的优先事项开展救援行动。

此外，老挝、中国、印度和俄罗斯等国也已派遣力量支援缅甸。中国政府宣布随时提供紧急人道主义援助，协助缅甸的救援和灾后重建工作。中国外交部强调，希望帮助缅甸人民渡过困境并重申了两国之间牢固的友谊。

联合国已从中央应急基金（CERF）中拨款500万美元，协助缅甸应对此次7.7级强震的后果，同时将进一步评估援助需求并协调人道救援行动。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉