东盟与海合会合作的历史丰碑

07/11/2023

建交33年后，这是东盟与海合会首次举行峰会。越南的出席具有重要意义，与东盟各国共同展现独立、团结、发展的新思维，为加强东南亚和海湾地区两个首要组织之间的合作做出贡献。



峰会上，东盟与海合会领导人共同探讨并确定东盟-海合会未来的合作方向；就地区和世界形势交换意见；审议并通过会议重要文件，其中包括2024-2028年阶段东盟与海合会的合作框架。

双方领导人表明重视基于数百年来历史互联、文化互通而从1990年东盟与海合会建交以来的良好关系。

东盟高度评价海合会全部成员国加入《东南亚友好合作条约》（TAC）的行动，并对阿拉伯联合酋长国（UAE）从2022年起成为东盟的领域性对话伙伴表示欢迎。

峰会通过了《联合声明》，反映了高层领导磋商的成果，为今后东盟与海合会关系进一步发展指明了方向，致力于和平合作、共同发展。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉