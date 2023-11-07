东盟与海合会合作的历史丰碑
建交33年后，这是东盟与海合会首次举行峰会。越南的出席具有重要意义，与东盟各国共同展现独立、团结、发展的新思维，为加强东南亚和海湾地区两个首要组织之间的合作做出贡献。
峰会上，东盟与海合会领导人共同探讨并确定东盟-海合会未来的合作方向；就地区和世界形势交换意见；审议并通过会议重要文件，其中包括2024-2028年阶段东盟与海合会的合作框架。
双方领导人表明重视基于数百年来历史互联、文化互通而从1990年东盟与海合会建交以来的良好关系。
东盟高度评价海合会全部成员国加入《东南亚友好合作条约》（TAC）的行动，并对阿拉伯联合酋长国（UAE）从2022年起成为东盟的领域性对话伙伴表示欢迎。
峰会通过了《联合声明》，反映了高层领导磋商的成果，为今后东盟与海合会关系进一步发展指明了方向，致力于和平合作、共同发展。
会议强调，需要重视经济、贸易、投资等领域的合作，保障可持续供应链、海洋、劳役、旅游、能源粮食安全、清真产业，科技创新、能源转换、应对气候变化等方面的合作。
面对当前世界和地区形势的复杂多变，双方同意加强多边合作，促进对话合作，增进信任，尊重法律，尊重独立、主权、领土完整，互不干涉内政，携手解决地区和全球挑战，为和平、安全、稳定和可持续发展作出有效贡献。
范明政总理高度评价首届东盟与海合会峰会的历史丰碑意义及海合会对东盟的作用。同时强调，东盟和海合会需携手激发自立自强意志，挖掘发展资源，施展务实有效行动，以最高政治决心、果断行动，推动今后双方合作取得强劲突破，成为地区和全球合作的亮点。
文/越南画报 图/越通社 译/武蓉