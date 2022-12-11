东盟与伙伴提升合作关系

11/12/2022

第40届和第41届东盟峰会及包括东盟与中国、美国、日本、韩国、印度、加拿大、澳大利亚、联合国等伙伴国会议已圆满结束，并取得许多重要结果，标志着东盟本着“东盟行动：共同应对挑战”精神的成功一年。

具体的是，在第40届东盟峰会上，东盟各国领导共同探讨东盟共同体建设进程，面向一个团结、坚韧和强大的东盟共同体。在第41届东盟峰会上，重点讨论东盟对外关系、地区架构和共同关心的国际和地区问题，从而肯定了东盟在国际和地区合作中的作用和责任。

这次会议体现东盟各国的团结和核心作用。在当前复杂多变的形势下，各国一致肯定东盟努力克服困难，保持合作势头，有效推动可持续复苏。 虽然世界和地区经济前景仍然不太明朗，但东南亚确实是一个亮点，预计 2022 年增长5.3%。贸易恢复、经济开放、有效实施自由贸易协定是各国家在疫情后恢复的共同努力提出的优先事项。

东盟共同体建设进程继续是各国的优先，受到各伙伴的支持和帮助，政治安全支柱措施完成率达到98%。特别的是，会议通过了关于落实缅甸问题五点共识和东帝汶申请加入东盟声明。

关于东盟对外关系，东盟与合作伙伴的关系继续取得实质性进展。这是东盟及其伙伴国领导人自疫情以来首次面对面开会，各国领导均出席，既体现各国交往的愿望和决心，又表明各伙伴对东盟的重视和关心。

越南政府总理范明政出席第二届东盟全球对话。越通社记者 杨江 摄

值得一提的是，各国领导通过了建设东盟-美国和东盟-印度的伙伴战略全面声明，支持将东盟-加拿大关系提升为战略伙伴关系，支持韩国和日本提出与东盟提升关系的建议。各伙伴国表示重视发展同东盟的关系，希望举办纪念峰会，如2023年东盟-日本关系50周年纪念活动和2024年东盟-澳大利亚关系50周年纪念活动等。

《东盟全面复苏框架》的98%倡议在加强卫生系统、人类安全、经济融入、数字化转换和可持续发展的五个支柱中展开。东盟应对新冠肺炎疫情的基金已拨款超过1000 万美元用于购买新冠疫苗，并将继续拨款700 万美元购买猴痘疫苗。

峰会期间，通过了100多项文件，其中有东盟成立55周年纪念宣言、“东盟行动：共同应对挑战”的愿景声明、签署《东海各方行为宣言》（DOC）20周年联合声明等。

印尼总统佐科维多多接受轮值主席国资格的木锤，宣布2023年东盟主题为“东盟重要：增长的中心”，以便建设东盟共同体、提高东盟的运作效率、加强团结和发挥东盟在全球和地区的作用和地位。

综合报道/越南画报 图/越通社 译/何芳