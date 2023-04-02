东南亚物流业的增长动力

02/04/2023

东海是连接印度洋与太平洋航线的一部分，在东盟和全球的航海贸易中扮演重要作用。因此，东南亚各国促进发展海港和公路运输系统，以发挥优势推动物流业增长。

在海防港的汽车进口活动。越通社记者 黄玉 摄

新加坡被世界银行评为亚洲最佳物流中心，在155个国家排名首位，目前是全球贸易、交易和货运中心。航运和物流服务业为服务业价值贡献率达34%，为新加坡经济贡献率约为20%。特别是到2040年，新加坡容量为6500万年吞吐量标准箱（TEU）的全球规模最大的自动化集装箱码头将完工。

印度尼西亚是东南亚地区最大的数字经济体，预计到2025 年，它将占东南亚所有电子商务交易的50%。由于电子商务的发展如此突然，推动了物流服务的发展。印尼政府计划建立14个海港和机场的国家物流生态系统 (NLE)，以加快发展物流业。

越南是本地区同步规划海港系统服务航海贸易的先驱国家。据越南航海局称，目前全国有286个港口，码头总长度96公里，年均总吞吐量为7亿吨。与东南亚国家的航运规模相比，越南仅次于马来西亚和新加坡。



在第26 次缔约方会议（COP26）上，越南政府确定物流是国民经济总体结构中的重要服务业，朝着绿色、可持续方向促进能源转型，面向环境保护方向发展物流业，节省有效地使用能源。

敦豪国际货运公司（DHL Global Forwarding）东南亚首席执行官Thomas Tieber强调：“公路运输有望通过信息技术和有效使用燃料创造绿色安全和持久性的未来”。

东盟各国铁路部门将携手构建物流链，大力开发海港、内陆港等资源，特别是提高铁路运输在物流链中所占的运输份额。预计东盟公路货运市场在2020-2025 年阶段的预测期内复合年增长率将超过8%。



然而，东盟各成员国的物流系统发展仍处于不同阶段。这就是东盟智慧物流网络（ASLN）成立的原因，目的是促进东盟地区的物流的互联互通和融入。具体的是，其框架内新加坡与越南的永福省ICD物流中心和柬埔寨金边物流中心的两个项目已经开工。

此外，中老铁路开通运营，促进地区互联互通和经济合作的动力。这是中国与东盟合作以推动“一带一路”建设的成果。



经贸互联互通是东盟成员—东南亚国家的重要优先。内外交通和贸易的日益发展，在地区形成了“规模经济发展”的效应。其中，促进物流业发展，致力于推动东南亚各国经济更加繁荣。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳