东南亚泼水节

20/05/2024

作为东南亚最大的传统节日，泼水节是吸引许多世界各国游客眼球的事件，体现社区的团结凝聚，人们聚集在一起，边歌边舞，互相泼水，尽情享受戏水带来的欢乐，祈求新年好运。

每年4月中旬，泼水节在东南亚各国举行。泼水节在东南亚每个国家都有不同的名称称呼：老挝称呼为“宋干节”，柬埔寨的“新年节”，泰国的“宋干节”和缅甸的“达降节”。



在寺庙进行宗教仪式后，人们涌上街头，互相泼水取乐，然后把水泼到房屋、神龛、牲畜和生产工具上。

这些天，老挝首都万象仿佛披上了金黄色占芭花的“新衣”。寺院张灯结彩，僧人们把寺内的佛像搬请到宽阔的院子，准备进行浴佛仪式。他们相信，该仪式给世间万物带来凉爽、繁荣生长，体现对佛的虔信，导人向善。

在泼水节期间，老挝举行许多活动，如拴线仪式、放生鱼鸟和海龟活动、“宋干女神”游行活动和赛龙舟等。

与 此同时，“佛塔之国”的人民尽管天气炎热恶劣都喜气洋洋迎接传统的“新年节”。柬埔寨首都金边的街道上装饰华丽，但出奇地变得安静起来，没有往日的喧闹声，因为人们都回老家和家人一起团聚迎新春。



在泰国，今年的“宋干节”更加特别，因为联合国教科文组织（UNESCO）最近将这个节日列入了非物质文化遗产名录，清迈省也被泰国文化部选为最具代表性文化特色的5个省份之一。

节日期间举办的一系列活动推广文化特色和丰富娱乐活动，同时促进当地经济和旅游业。



在春节除夕，柬埔寨举行许多宗教活动。晚上，一声炮响，人们涌上街头，互相泼水，互送祝福，祈求吉祥。

在热闹的歌舞、锣鼓、音乐中，居民和外国游客不分男女老少、不分贫富、宗教、语言，都享受泼水节的快乐和幸福。