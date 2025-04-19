东南亚地区阻止海岸侵蚀的措施

19/04/2025

承天顺化省富顺海滩沿海内部道路被海浪冲毁。越通社记者 祥薇 摄

另一方面，泰国机构承认海岸侵蚀是该国环境退化的直接原因之一。统计数据显示，共有830公里海岸线受到严重侵蚀，约占该国海岸线总长度的27%。泰国的海岸侵蚀威胁着生态系统和自然资源，其中包括沿海盐碱林和珊瑚礁等。

自上世纪80年代起，普密蓬国王和王后在佛丕府差庵地区建立了皇家发展研究中心，实施了多项项目，如建造水库、山间水坝、植树造林等。后来，为了恢复泰国珍贵的盐碱林生态系统，发起了一项运动，呼吁全国人民参与种植红树林，以帮助固定土壤并抵御海浪侵蚀。

施工广治省仁海-门越海岸侵蚀防护堤坝。越通社记者 原灵 摄

过去二十多年来，越南沿海地区的海岸侵蚀越演越烈。海滩具有重要的经济和景观价值，并在海岸保护中发挥着关键作用，因此侵蚀造成的损失巨大，并且随着时间的推移呈现明显增加的趋势。为了对抗海滩侵蚀和保护海岸，一些地区采用了两种解决方案之一，即工程解决方案和非工程解决方案。

在菲律宾南部，当地居民要被迫适应气候变化带来的严峻影响。在联合国开发计划署气候变化创新适应基金（AFCIA）的支持下，这些社区正在取得显著进展，以创造可持续的解决方案。

在坚江省昏土县的堤坝。越通社记者 黎辉海 摄

菲律宾杰姆埃尔部落首领Perino先生强调了竹子在森林保护中的价值，以防止侵蚀和恢复土地退化，决心在沿着普兰吉河种植20公顷的植被。此外，竹子也受到当地社区的青睐，用于建造抗台风的房屋。

海滩侵蚀是一个非常复杂的问题，随时间和空间的变化而不断变化。这种现象对环境、生态和经济造成的后果是不可估量的，因此东南亚国家采取措施对抗海滩侵蚀、保护海岸线是至关重要的。



文/越南画报 图/越通社 译/何芳