世界宣明会与“营养充足”倡议

14/11/2024

1988 年入驻越南的世界宣明会已为支持越南政府促进和确保儿童福利做出不少贡献，2024年，世界宣明会与国家营养研究院联合发起“营养充足”倡议，有利于越南儿童智力、体质和精神的全面发展。

近年来，越南在降低儿童营养不良率方面取得了许多成就，发育迟缓从2010年的29.3%下降至2020年的19.6%，但越南仍面临儿童营养缺余的双重负担：其一，山区和少数民族地区儿童营养不良和发育迟缓率依然较高（越南西原地区和北部中游山区分别为 29.8%和27.1%）；其二，城乡5岁以下儿童超重肥胖率不断攀升，全国多地儿童缺乏微量元素。此外，气候变化日益复杂，影响家庭粮食安全，也是阻碍改善儿童营养状况的挑战之一。

世界宣明会的“营养充足”倡议旨在确保所有儿童获得充分的营养食物，健康成长，减轻疾病负担，提高越南人的身材、体力和智力。

世界宣明会驻越南首席代表 Doseba Tua Sinay 先生表示：“为了有效落实这项倡议，我们呼吁国际组织、合作伙伴和企业联手制定必要营养供应和最佳分配行动计划。我们相信，只要齐心协力，就能杜绝越南儿童营养不良的问题，带来积极改变，确保每个孩子都能享受健康的生活”。

“营养充足”倡议的主要活动包括：通过改善生计活动完善和增强儿童富含营养的健康食物供应，让有小孩的家庭也获取营养食物；通过社交媒体和社区咨询改善儿童照顾者的营养；举办有关落实越南政府营养政策的论坛来交流实践经验和献言；动员赞助者、国内和国际非政府组织、国际组织、社区和越南政府参与并提供资助，来解决倡议所提的优先问题。

这些活动已在奠边、海防、清化、广治、岘港、广南、广义、得农、胡志明市等省市开展，约有20万儿童受益。



文/越南画报 碧云 图/清江 译/武蓉