与东盟同行的三十年征程

与东盟同行的三十年征程

 
苏林总书记在越南加入东盟30周年庆典上发表讲话。图/越通社

在以东盟为起点且不断深化的区域与国际一体化进程中，越南始终为建设一个团结、强大、在地区和世界上具有地位和作用的东盟做出积极、主动、负责任的贡献。来自东盟合作的成果也有助于越南过去30年的全面发展。

苏林总书记及夫人与东盟秘书长高金洪及夫人共同切蛋糕，庆祝越南加入东盟30周年。图/越通社

越南于1995年7月28日成为东盟正式成员。近三十年的同行历程中，越南从一个历经战争、遭受孤立和经济制裁的国家，如今成长为与194个国家建立外交关系、参与70多个地区与国际论坛和组织的成员。在与越南建立全面战略伙伴、战略伙伴和全面伙伴关系的34个国家中，包括了东盟所有成员国及其重要伙伴。越南与60多个伙伴签署自由贸易协定，使其跻身全球40大经济体以及吸引外商直接投资（FDI）和贸易规模领先的20大经济体之列。

仪仗队举行东盟升旗仪式。图/越通社
范明政总理与东盟、海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）及中国领导人合影。越通社记者 杨江 摄

马来西亚军队军乐队在题为“音乐连接友谊”的2024年东盟各国军队军乐交流开幕式上的表演。图/越通社

和平稳定的环境为越南集中精力发展国家并取得瞩目成就创造了有利条件，尤其是在经济领域。人均GDP从1995年的289美元跃升至2024年的4700美元；经济规模增长逾20倍，从208亿美元增长至4760亿美元。FDI从1995年的100亿美元升至2024年的近400亿美元。1995至2024年间，越南与东盟的贸易总额增长了18倍。通过参与东盟与各大伙伴的自由贸易协定，越南已成为地区和全球经济链条中的重要一环。
东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（黄衣）与各位代表一同参观北宁省越南-新加坡工业园（VSIP）的沙盘模型。图/越通社

越南在推动东盟扩员进程中也留下了突出印记，积极推动老挝和缅甸于1997年、柬埔寨于1999年加入东盟，实现了“东盟十国大家庭”的愿景。越南成功扮演了领导角色，主办了东盟多项重要活动和会议。加入仅三年后，越南便于1998年12月在河内成功举办了第六届东盟峰会。越南还在2010年和2020年出色地完成了东盟轮值主席国的职责，取得了实质性成果，促进了东盟的团结统一。

出席东盟外长会议的各位代表合影留念。图/越通社

 

2025年3月，在印度尼西亚举行的越南加入东盟30周年庆典上，越共中央总书记苏林指出，为了有效且可持续地发扬已取得的成就，进一步提升东盟的核心地位与国际影响力，东盟不仅需要团结一致，还需要有突破性思维，挖掘战略价值，强化东盟的声誉和作用。
永昂-山阳港口系统可停靠载重5万至30万载重吨的船只。目前，通过永昂港清关的货物中，超过30%是老挝的出口货物。图/越通社
越南商品周在泰国乌隆府举行，由越南尚泰零售集团、泰国尚泰集团与胡志明市贸易与投资促进中心（ITPC）联合主办。图/越通社

在东盟的重大决策中，越南参与制定并率先、积极地实施了多项重要文件，如《东南亚无核武器区条约》（SEANWFZ）、《东盟2020年愿景》、《东盟宪章》、《东盟共同体建设路线图》等。值得一提的是，越南还积极推动东盟就东海问题达成共同立场，落实《东海各方行为宣言》（DOC），并推动与中国就有效且高效的“东海行为准则”（COC）进行谈判。

在“2026马来西亚旅游年”启动仪式上，空乘人员在带有该活动标志的飞机旁合影。图：马新社/越通社发
越南国家男足队夺得2024年东南亚足球锦标赛冠军。图/越通社

自开放与融入国际之初，越南就始终将东盟视为最直接、最重要、意义非凡的多边合作机制。本着新时代的外交方针路线，越南将继续为东盟新的发展征程竭尽全力，贡献力量。

文/越南画报  图/越通社  译/武蓉


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