与东盟同行的三十年征程

17/07/2025

在以东盟为起点且不断深化的区域与国际一体化进程中，越南始终为建设一个团结、强大、在地区和世界上具有地位和作用的东盟做出积极、主动、负责任的贡献。来自东盟合作的成果也有助于越南过去30年的全面发展。

越南于1995年7月28日成为东盟正式成员。近三十年的同行历程中，越南从一个历经战争、遭受孤立和经济制裁的国家，如今成长为与194个国家建立外交关系、参与70多个地区与国际论坛和组织的成员。在与越南建立全面战略伙伴、战略伙伴和全面伙伴关系的34个国家中，包括了东盟所有成员国及其重要伙伴。越南与60多个伙伴签署自由贸易协定，使其跻身全球40大经济体以及吸引外商直接投资（FDI）和贸易规模领先的20大经济体之列。

范明政总理与东盟、海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）及中国领导人合影。越通社记者 杨江 摄

越南在推动东盟扩员进程中也留下了突出印记，积极推动老挝和缅甸于1997年、柬埔寨于1999年加入东盟，实现了“东盟十国大家庭”的愿景。越南成功扮演了领导角色，主办了东盟多项重要活动和会议。加入仅三年后，越南便于1998年12月在河内成功举办了第六届东盟峰会。越南还在2010年和2020年出色地完成了东盟轮值主席国的职责，取得了实质性成果，促进了东盟的团结统一。

在东盟的重大决策中，越南参与制定并率先、积极地实施了多项重要文件，如《东南亚无核武器区条约》（SEANWFZ）、《东盟2020年愿景》、《东盟宪章》、《东盟共同体建设路线图》等。值得一提的是，越南还积极推动东盟就东海问题达成共同立场，落实《东海各方行为宣言》（DOC），并推动与中国就有效且高效的“东海行为准则”（COC）进行谈判。

自开放与融入国际之初，越南就始终将东盟视为最直接、最重要、意义非凡的多边合作机制。本着新时代的外交方针路线，越南将继续为东盟新的发展征程竭尽全力，贡献力量。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉