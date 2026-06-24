三江——水乡诉说的故事

24/06/2026

三江水天一色，浩渺无垠，原始而迷人。在那片广袤碧波之下，蕴藏的不仅是丰富多样的水生世界，还若隐若现地流传着关于东南亚最大泻湖居民生活的神秘故事。

从高处俯瞰，小船只聚拢在一起，宛如水面上随波逐流的轻薄落叶。本报记者 黄河 摄

暮色朦胧的泻湖岸边，供奉水神的小庙与随风轻扬的红幡仿佛静静邀请远方旅人步入顺化这片神秘的水乡。

三江是东南亚最大的半咸水泻湖，面积约52平方公里，是乌楼江、香江和蒲江三条大河流经顺安海口汇入大海前的交汇处。自古以来，纵贯南北的古代驿道也曾沿泻湖而过。对于许多世代的人而言，三江曾是一片浩淼、荒凉且波涛汹涌的水域，因此，当地居民的生活也伴随着诸多半真半幻的神秘传说。

当晨曦将泻湖水面染成耀眼的金黄时，也是水乡渔民开始新一天生计的时刻。本报记者 清和 摄

如今，三江已成为顺化故都的著名景点之一。其原始之美让人心旷神怡：清晨，湖面在晨曦映照下闪烁着耀眼的金光；傍晚时分，整片天地又被朦胧暮色染成轻柔的紫色。

三江泻湖渔民的求渔仪式。本报记者 黄河 摄

三江泻湖的黄昏。本报记者 清和 摄

泻湖居民世代以渔业为生。他们布设鱼笼、撒渔网、安放竹篓，或潜入冰凉水中捕捞蛤蜊、蚬子以及各种沿海半咸水特有水产。正是这得天独厚的自然条件，造就了三江水产鲜甜浓郁的独特风味。

三江泻湖水面上密布渔栅的画面。本报记者 清和 摄

旭日东升，三江水天在晨辉中熠熠生辉，泛起耀眼的金黄。本报记者 清和 摄

离开三江时，紫色暮霭已渐渐笼罩泻湖水面。在岸边小店里，用刚捞上来的新鲜鱼虾烹饪，出锅飘香随风弥散，仿佛轻轻挽留着旅人的脚步。虽须挥手作别，但心中依然期盼着，在不久的将来能再次重返这片浩渺的水乡天地。

文/越南画报 清和 图/清和 黄河

