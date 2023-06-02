三岛—世界最佳旅游镇

02/06/2023

永福省三岛镇旅游产品丰富多样，包括度假、生态研究、冒险运动、参拜寺院等，2022年被世界旅游大奖（World Travel Awards）组织评为世界最佳旅游镇。

三岛镇面积超过214公顷，海拔900多米，分为两村。著名景点多在甲村。原始森林环绕全岛，气候凉爽，自然景观宏伟壮丽，诗意盎然，无与伦比。

三岛镇中心有一座石建教堂，巍然屹立在通往天儿山峰的路旁。1906年，由法国人兴建，只是一栋草顶高脚屋，到1937年才以石料改建成哥特式风格。历尽沧桑，至今该教堂依然保留完整。

藤桥是到三岛镇不可错过的落脚点。在这儿，游客可以观赏宁静祥和的三岛全景。在云雾缭绕的日子，游客会觉得犹如沉浸在茫茫云海之中。现在藤桥安装了鸟巢秋千、无极通天阶梯，是吸引众多游客前来拍摄的理想之地。

在前往三岛镇途中，游客有机会探索越南三大禅院之一的西天竹林禅院。 被誉为“北方大叻”的三岛镇一直以来是最受喜爱的度假旅游目的地。

来到三岛，游客感受到一日四季的变化。 早晨凉爽，春风拂面；中午温暖如夏；下午，天高气爽如秋，入夜微寒如冬。 三岛镇距河内市80公里，地理位置优越，吸引河内市和邻近省份的游客。游客可以乘坐汽车、骑摩托车到三岛。三岛旅游区较小，各景点相距不远，可以步行游览。

文/越南画报 薇草 图/功达 译/何芳