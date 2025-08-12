三塘集市直播带货

12/08/2025

得益于数字平台上的商业技能培训、当地农产品形象和品牌建设推广，莱州三塘集市的各民族同胞已积极运用直播形式，推销农产品。

三塘集市依然保持着高山集市的各自独特，深蕴傣仂族、赫蒙族、瑶族、岱依族和热依族等民族的文化特色。这里是吸引众多游客纷至沓来的热门之地。传统集市仅在周四和周日的特定日期开放，主要以当地农业工具为主进行交易。而如今，特色农产品不仅可以通过直接交易买卖，还出现了直播带货者，有效连接着买卖双方。



顾客无需亲临集市，只要通过直播带货者的介绍，远在千里之外的顾客也能轻松购得心仪的人参、三七、黑姜或野生蜂蜜等。“这样卖货，我就是连接农户和买家的中间商。直播带货效果显著。平时像这样的集市，早上商品还很多，但到中午就卖光了。能帮乡亲们销售货物，我自己也能赚到佣金，非常开心”，梅氏缘女士分享道。

莱州省的梅氏缘女士和杭氏苏女士已积累两三年的直播带货经验。每当看到乡亲们有人参、当归、三七、野香蕉等独特、稀有和珍贵的农产品，她们便会立刻上线直播推介销售。如今，她们不仅丰衣足食，甚至有望实现财富自由。

三塘集市的农产品直播带货团队逐渐壮大，主力多为女性。一名直播带货者一次直播就能赚取数百万越盾的佣金。当地乡亲们将珍贵的物产带到集市，再由直播团队推荐给全国各地的顾客。

对斗乌梅女士来说，直播团队的出现以促进了她们在集市上的销售效率。“以前 ，我们的商品带到集市上，难以触及各地的消费者，即使都是地道的特色产品，也很难卖出去。现在有了线上销售，销售变得容易多了，有一天就能卖出500万到700万越盾的人参”，斗乌梅女士喜不自胜地表示。

来到三塘集市，江氏梅女士不仅直播销售人参，她和丈夫每逢集市都会积极寻找市场上备受欢迎的稀有农产品进行线上推广。为了说服远方顾客下单，直播的农产品必须确保品质、纯净和安全。外省顾客下单后，商品会直接运送至指定地址，待质量确认无误后才进行支付。

除了在三塘集市做直播销售人参，江氏梅女士夫妇到处赶集市，以寻找各个市场上备受欢迎的稀有农产品来进行线上推广。通过智能手机，各民族同胞与全国市场建立了紧密联系，增加了收入，并依托家乡特产逐步摆脱贫困。

文/越南画报 越强 图/通善 越强 译/芳草