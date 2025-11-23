《河内公约》烙下越南印记：携手打击网络犯罪

2025年10月25日至26日，以“打击网络犯罪，共担责任，面向未来”为主题的《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式暨高级别会议在河内国家会议中心隆重举行。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、来自119个国家和地区的2500多名代表，以及100多个国际组织和全球顶尖科技企业出席了此次盛会，标志着全球网络安全合作的历史性里程碑。

越南国家主席梁强在开幕式上致辞时申明，这是一次具有历史意义的事件，开启了全球网络空间合作的新纪元。《河内公约》不仅是联合国层面首个关于打击网络犯罪的国际法律文书，更体现了各国之间的团结和法治至上精神，彰显了多边主义的持久活力。



梁强主席强调，《河内公约》向世界传递了三大核心信息：一是重申各国致力于根据国际法构建安全、有序的网络空间；二是弘扬分享、同行和互助精神；三是强调一切努力的最终目标是为了人民，让科技服务于生活，让发展惠及所有人，确保在全球数字化进程中不让任何人掉队。这也正是越南在国际一体化进程中坚定奉行的方针——“以法律为基础，以合作为动力，以人民为主体”。

秉持独立、自主、和平、合作与发展的外交政策，越南主办并成为首个签署《河内公约》的国家充分展现了其在国际社会中的先锋作用、责任担当和声望。国家主席呼吁各国迅速批准并落实公约，以建立一个公平、包容且以规则为基础的的数字秩序。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致辞时感谢越南展现的国际级组织能力，并申明河内是数字时代的象征——创新、活力与互联互通。他强调，《河内公约》是二十多年来首个全球性刑事司法条约，为各国携手打击网络犯罪、确保全球网络空间安全奠定了共同的法律框架。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任加达·瓦利评价称，公约的通过与签署是一项具有里程碑意义的成就，为促进司法合作、共享电子证据和保护人权开辟了机遇。她表示，UNODC将继续支持各国落实该公约，以建设一个更安全、更人性化、更繁荣的网络空间。

开幕式后，签署了该公约的国家共72个，创下新纪录，体现出国际社会对全球网络安全的共识与坚定承诺。越南公安部部长梁三光指出，越南主办此次活动彰显了其在构建全球网络安全生态系统中的政治决心和积极作用。《河内公约》也是越南推动国际合作、获取技术支持、提升数字调查能力以及保护人民、企业利益和国家数字主权的重要基础。

《河内公约》开放签署仪式圆满落幕，留下了越南主动、负责任、充满善意的深刻印记。越南正强劲崛起，在数字时代为巩固全人类的和平、安全与共同繁荣作出贡献。

文图/越通社 译/小武