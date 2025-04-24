《强、效率、效力、效果》的机构精简革命

24/04/2025

国会表决通过《国会组织法若干条款修改补充法》。越通社记者 尹晋 摄

越共中央总书记苏林在题为《精、简、强、效率、效力、效果》的政治体系建设文章中强调，在革命的各个阶段，越南党和国家始终高度重视提升党的领导能力、执政能力和战斗力，增强政治体系运作的效能、效力和效果。与越南改革开放40年来的巨大变化、社会主义法治国家的发展及科技成就相比，政治体系机构虽有所革新，但基本仍沿用几十年前设计的模式，许多机制已不再适应新形势，甚至违背了发展规律，造成“言行不一”的心理状态。

经过六个月的部署，整个政治体系已发生了强劲的转变，以新精神和新速度运行，为经济社会发展注入新动力，提高人民的物质和精神生活水平。越共中央政治局、中央书记处抓紧工作，国会、政府、越南祖国阵线中央委员会密切配合，打通经济社会发展和人民生活的堵点、瓶颈和障碍。



某个中央控制室的操作区。越通社记者 辉雄 摄

截至目前，按照《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新和重组》的第18 NQ/TW号决议，中央各党部机构经精简后仅保留6个，包括：中央组织部、中央内政部、中央宣教与民运部、中央检查委员会、党中央办公厅以及中央政策战略部。

在第十五届国会第九次特别会议上，国会审议并通过了《国会组织法若干条款修改补充法》、关于国会机构组织的决议、关于第十五届国会常务委员会成员人数的决议。国会副主席阮克定表示，重组前，国会共有14个机构，重组后为9个，减少5个，精简率达37.5%。在国会办公厅所属司局单位中，精简率超过51%。这是各机构在极短时间内所作出的巨大努力。



在朔庄省隆富县隆德乡的田野上收获早熟冬春稻。越通社记者 俊飞 摄

政府下属机构精简为5个（减少3个，精简率37.5%），包括：越南科学技术翰林院、越南社会科学翰林院、越南电视台、越南之声广播电台和越通社。



林同省保禄市B'LaoFood公司是农产品加工出口大型企业之一，为200多名劳动者提供就业机会，人均月收入达1000万越盾。越通社记者 武生 摄

机构精简的同时也伴随着人员的精简，重构一支具备良好素质和能力、能胜任任务的干部队伍。精简并非简单地裁员，而是剔除不必要的岗位，减少低效工作，从而将资源集中于关键领域和真正有能力、有担当的人才身上。

初步的实施成果已为卫国建国与发展任务注入新活力，力争完成2025年的各项指标和计划，为实现越共十三大提出的全部目标奠定基础。



文/越南画报 图/越通社 译/武蓉