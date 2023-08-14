《大卫·托马斯与朋友们》美术展

14/08/2023

大卫·托马斯和他的越美艺术朋友们正在努力借助艺术“治愈”大洋两岸两个国家持续长达 7000 天（约 20 年）战争所造成的创伤。

1969 年 6 月，大卫·托马斯离开波特兰市，加入美国军队赴越参战。他在波来古驻扎一年多，心中始终铭记着战争期间越南孩子们的笑容以及渴望和平的人民克服千艰万难、坚强不屈。

1988 年印度支那艺术协会创始人大卫·托马斯。

1987年，他重返越南，希望寻找医治战争创伤的方法，这是他30多年反复来越的第一旅程。

1988年夏天，他创立了印度支那艺术协会（Indochinese Arts Partnership Association），简称IAP。该协会成为当时越南与美国之间文化、艺术和民间外交的桥梁。30多年来，IAP发起了数十个大小艺术交流活动，组织数百名越南艺术家和知识分子赴美访问和工作，数十名美国艺术家和知识分子来越访问。IAP也在两国的大博物馆举办了体现越美友谊的两场大型艺术展： 《远隔千里，1990-1994》和《从两边看》1995-2000》，展示两国当代艺术家的作品，成为越美外交、政治、文化领域的典型文化艺术活动之一。

通过IAP，大卫·托马斯努力为发起和维持两国人民之间多方面的治伤活动和相互了解做出了重要贡献。

大卫·托马斯参展的若干作品：