Vinfast chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq

VinFast trưng bày sản phẩm xe điện trước cửa trụ sở chính của Nasdaq ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: Quang Huy-PV TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại New York, công ty Vinfast có giá trị vốn hoá hơn 23 tỷ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd. (“VinFast”) với mã giao dịch “VFS”. Sự kiện rung chuông trên Nasdaq Stock LLC (“Nasdaq”) diễn ra ngay sau khi VinFast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) ngày 14/8 vừa qua. Theo đó, VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu, đồng thời là thương hiệu Việt Nam có giá trị vốn hoá lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Dẫn dắt công ty sau niêm yết vẫn là Tổng Giám đốc Toàn cầu Lê Thị Thu Thủy. Hỗ trợ bà sẽ là một đội ngũ quản lý cấp cao giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đại diện Black Spade sẽ đóng vai trò tư vấn cho sự phát triển toàn cầu của thương hiệu VinFast và hỗ trợ thu hút nhà đầu tư.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết: “Việc VinFast niêm yết thành công sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phổ cập xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường tới đông đảo người tiêu dùng, thực hiện cam kết của chúng tôi trong cuộc cách mạng di chuyển bền vững trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới và hướng đi quan trọng cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Chúng tôi hy vọng câu chuyện của VinFast sẽ truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu Việt Nam cùng tiến ra thế giới”.

Tính đến ngày 30/6 vừa qua, VinFast đã bàn giao khoảng 19.000 ô tô điện bao gồm các mẫu VF e34, VF 5, VF 8, VF 9. Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục ra mắt VF 6, VF 7, VF 3 tại Việt Nam và các thị trường quốc tế. Công ty cũng sẽ nhanh chóng giới thiệu các giải pháp và thế hệ xe điện tiếp theo để tiếp tục mở rộng dấu ấn của thương hiệu, hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa giao thông trên phạm vi toàn cầu.

Về hạ tầng sản phẩm và dịch vụ, tại Việt Nam, VinFast đã thiết lập vị thế vững chắc với việc hoạch định và triển khai mạng lưới cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành và đang tiếp tục mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã xây dựng được mạng lưới bán lẻ và dịch vụ với 122 phòng trưng bày và xưởng dịch vụ VinFast. Công ty cũng mới khởi công nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ vào ngày 28/7/2023, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển thị trường, tự chủ nguồn cung tại khu vực Bắc Mỹ.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, VinFast đang nỗ lực thiết lập vị thế thương hiệu thông qua việc khai thác tiềm năng hợp tác với các nhà phân phối và đại lý tại hàng chục thị trường trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á.

Sự kiện rung chuông tại Nasdaq, chính thức niêm yết tại thị trường vốn lớn nhất thế giới là cột mốc lịch sử trong lộ trình phát triển của VinFast. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế thúc đẩy VinFast phát triển mạnh mẽ trong tương lai, mà còn góp phần tạo động lực cho các thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới./.