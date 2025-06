Việt Nam và Pháp tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm việc với Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ (ASNR) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA). Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia PVN; về phía Pháp có ông Luc Lachaume, Hội đồng thành viên ANSR và ông Philippe Chapelot, lãnh đạo phụ trách quan hệ quốc tế CEA.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định Bộ Công Thương luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình là một trong những hướng đi tiềm năng cần tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã thông tin, trao đổi với nhau về quan điểm, tầm nhìn cũng như nhu cầu hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân.

Về phần mình, ông Luc Lachaume cho biết ASNR là cơ quan mới được hợp nhất giữa Cơ quan An toàn hạt nhân (ASN) và Viện Bảo vệ bức xạ và an toàn Hạt nhân (IRSN) với khoảng 2.000 nhân viên trên toàn nước Pháp. Đây là cơ quan thực hiện các nhiệm vụ giám sát, nghiên cứu, thẩm định chuyên gia, đào tạo và truyền thông trong các lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ.

Trong khi đó, ông Philippe Chapelot cho biết CEA được thành lập vào năm 1945. Đây là một tổ chức nghiên cứu công lập trực thuộc Chính phủ Pháp, với trụ sở chính đặt tại Paris. Vai trò chính của CEA là nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bao gồm công nghệ lò phản ứng, nhiên liệu hạt nhân, cũng như xử lý và tái chế chất thải hạt nhân. Bên cạnh đó, CEA còn đẩy mạnh nghiên cứu về các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, pin nhiên liệu và các công nghệ năng lượng sạch khác. Ngoài ra, cơ quan còn tập trung vào các vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường liên quan đến năng lượng hạt nhân.

Qua các trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những thông tin mà ASNR và CEA chia sẻ, trong đó có những kinh nghiệm quý báu trong việc vận hành và quản lý hoạt động, xây dựng chính sách giám sát triển khai trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Bộ Công Thương mong muốn ASNR và CEA, trên cơ sở những hợp tác trước và hiện nay với Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện từ đào tạo nguồn nhân lực đến chuyển giao công nghệ, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Hai bên mong muốn trong thời gian tới có thể thúc đẩy một số hợp tác cụ thể như: (i) Hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và chính sách an toàn hạt nhân, giúp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; (ii) Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (iii) Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật; (iv) Hợp tác nghiên cứu và trao đổi chuyên gia./.