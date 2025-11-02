Việt Nam thúc đẩy Hiệp định về đa dạng sinh học tại các vùng biển quốc tế

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cuộc tọa đàm, được các nước Australia, Pháp, Costa Rica, Belize và Liên minh các đảo quốc nhỏ (AOSIS) đồng bảo trợ, đã thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu thế giới về luật biển và đại biểu đại diện gần 100 nước từ khắp 5 châu lục trên thế giới. Hiệp định trong khuôn khổ Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2026, sau khi đạt mốc 60 quốc gia phê chuẩn-phê duyệt vào ngày 19/9/2025 vừa qua.

Ngay sau khi Hiệp định BBNJ được thông qua, Uỷ ban trù bị được thành lập từ đầu năm 2024 đã họp được 2 phiên để thảo luận các quy định cụ thể về thủ tục, tổ chức của các cơ quan, thể chế thành lập theo hiệp định như: Hội nghị các quốc gia thành viên (COP), Cơ quan khoa học và kỹ thuật, Cơ chế tài chính, Cơ chế chia sẻ thông tin, Uỷ ban về tuân thủ và thực thi và Ban thư ký Hiệp định nhằm tạo cơ sở đi vào thực thi các quy định mới, mang tính đột phá của hiệp định trên cả 4 trụ cột: tiếp cận, khai thác, chia sẻ công bằng lợi ích từ việc sử dụng các nguồn gene biển; thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia và xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ biển.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ Trong bối cảnh chỉ còn hơn hai tháng là hiệp định chính thức có hiệu lực, phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội nghị liên chính phủ về đàm phán Hiệp định BBNJ và hai Đồng Chủ tịch Uỷ ban trù bị BBNJ đều nhấn mạnh, việc hiệp định được thông qua bằng đồng thuận và sắp có hiệu lực mới chỉ là bước khởi đầu, các nước cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình thảo luận trong khuôn khổ Uỷ ban trù bị, sớm thống nhất các quy tắc thủ tục và sắp xếp cần thiết về thể chế để các cơ quan của hiệp định có thể đi vào vận hành ngay sau COP 1 (sẽ được triệu tập trong thời gian từ nay đến tháng 1/2027). Bên cạnh đó, các Đại sứ, chuyên gia pháp lý của Pháp, Costa Rica, Cabo Verde, Palau, Sierra Leone, AOSIS và nhiều nước khác đã đi sâu thảo luận về ý nghĩa, những cơ hội và thách thức đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và quốc gia đảo nhỏ trong thực thi các quy định về đánh giá tác động môi trường (EIA), thiết lập các công cụ quản lý theo vùng (ABMTs), phương hướng xây dựng cơ chế tài chính công bằng, bền vững trên cơ sở các bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình vận hành nhiều hiệp định đa phương thời gian qua.