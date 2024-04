Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách của ASEAN về vấn đề tài chính-ngân hàng

Quang cảnh Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Đoàn Việt Nam tại Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Luang Prabang, tham dự đối thoại có các Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, đại diện các hiệp hội ngân hàng của các nước thành viên ASEAN và các định chế tài chính quốc tế. Đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng dẫn đầu đã tham dự đối thoại.

Nội dung phiên đối thoại xoay quanh chủ đề cập nhật về Khuôn khổ liên thông dữ liệu (IDF); chuyển đổi khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; an ninh mạng và khả năng phục hồi và thúc đẩy tài chính bền vững trong khu vực.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ghi nhận và hoan nghênh các sáng kiến khu vực về Mạng lưới chia sẻ thông tin và tăng cường an ninh mạng (CRISP) để các quốc gia thành viên chia sẻ thông tin nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và phát triển các hành động hợp tác giảm nhẹ cũng như Khuôn khổ liên thông dữ liệu nhằm thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới an toàn cho các tổ chức tài chính ngân hàng trong khu vực ASEAN.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho rằng các sáng kiến trên cho phép thiết lập kết nối kỹ thuật số giữa các tổ chức tài chính ASEAN và các bên tham gia thị trường, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số ngành ngân hàng trong khu vực, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế cũng như phát triển xã hội. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả của các sáng kiến này cũng như các sáng kiến kết nối kỹ thuật số trong tương lai, Phó Thống đốc đề nghị khu vực tư nhân tham gia chặt chẽ trong việc đề xuất các giải pháp mang tính kỹ thuật và nguồn lực cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy hơn nữa khả năng kết nối trong khu vực.

Về vấn đề tài chính bền vững, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ghi nhận các nỗ lực của Ủy ban Taxonomy ASEAN trong việc phát triển và đưa ra các cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa để đánh giá về các hoạt động kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực, hỗ trợ của khu vực ASEAN đối với ngành ngân hàng trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 (net zero economy) bền vững.

Cùng ngày, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng có buổi làm việc song phương với ông Rosha Surendra, đồng Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh về việc hợp tác hỗ trợ thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển thị trường vốn, chú trọng vào việc chuyển đổi số và công nghệ trong các dịch vụ tài chính, tài chính bền vững và tài chính toàn diện cũng như trong quản lý đầu tư dự trữ quốc gia./.