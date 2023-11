Việt Nam rất coi trọng tiến trình Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Vũ Thanh - TTXVN

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia theo cơ chế UPR chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc do Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ngày 24/11 ở Hà Nội.



Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh những nỗ lực, cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III đã được chấp thuận. Đây là nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong một giai đoạn đầy biến động của thế giới với nhiều thách thức nổi lên như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, an ninh lương thực, xung đột vũ trang ảnh hưởng lâu dài về mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, thậm chí đẩy lùi quá trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại nhiều quốc gia và đặt ra những trở ngại chưa từng có đối với việc đảm bảo các quyền con người cơ bản.



Trong khoảng thời gian này, Việt Nam đã hết sức nỗ lực triển khai các khuyến nghị UPR chu kỳ III được chấp thuận, đặc biệt trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, giảm nghèo đa chiều bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Những kết quả này đã được các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc đánh giá cao.



Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, tiến trình UPR không chỉ là cơ hội để rà soát tiến độ thực hiện các khuyến nghị, đánh giá các thành tựu mà quan trọng là xác định những lĩnh vực cần được cải thiện, rút ra những bài học kinh nghiệm.



Vì vậy, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, cung cấp những ý kiến, thông tin đóng góp thiết thực, hữu ích theo hướng đó, đề xuất các hướng ưu tiên, nhu cầu hợp tác của Việt Nam, các đối tác phát triển và các bên liên quan.