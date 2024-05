Việt Nam, Philippines là hai điểm đến được ưa thích của người Hàn Quốc mùa Hè 2024

Thủ đô Hà Nội với Hồ Gươm xanh mát giữa lòng thành phố. Ảnh: TTXVN

Thống kê của trang Yeogi Eottae công bố ngày 2/5 cho biết tính đến cuối tháng 4, số lượng đặt phòng tại hai quốc gia Đông Nam Á gồm Philippines và Việt Nam đang dẫn đầu và các nước Đông Nam Á nổi lên là điểm đến du lịch được ưa chuộng. Trong khi đó, lượng đặt chỗ tại Nhật Bản chỉ tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại Philippines, kỳ nghỉ hè năm nay, lượng đặt phòng đã tăng 3,1 lần so với năm ngoái và tại Việt Nam, con số này tăng 3 lần.

Do nhu cầu đi lại tập trung vào các điểm đến du lịch có khoảng cách ngắn nên 'thời gian chuẩn bị' (khoảng thời gian từ ngày đặt chỗ đến khi nhận phòng) đã rút ngắn nhiều hơn so với năm 2023.

Kim Yong-gyeong, người đứng đầu thương hiệu Yeogi Eottae, cho biết thông thường nhu cầu du lịch Nhật Bản trong mùa cao điểm rất cao, nhưng khi nhìn vào tốc độ tăng trưởng so với năm trước, sự gia tăng nhu cầu tới các nước Đông Nam Á là rất đáng chú ý.

Trong khi đó trang mạng Rankify Korea đã đưa ra xếp hạng chỉ số xu hướng các điểm đến du lịch ưa thích của Việt Nam tính đến cuối tháng 4. Theo đó thủ đô Hà Nội đứng đầu danh sách với 1.788 điểm, tăng 50 điểm so với tuần trước; Đà Lạt đứng thứ hai với 1.379 điểm, giảm 88 điểm so với tuần trước; Vịnh Hạ Long đứng thứ 3 với 796 điểm, giảm 51 điểm so với tuần trước.

Thông tin cho biết hiện nay các điểm đến du lịch ưa thích của Việt Nam đang được dư luận Hàn Quốc rất quan tâm. Chỉ số xu hướng được tính bằng cách cộng lượng tìm kiếm từ khóa và điểm xu hướng Google của tuần trước./.