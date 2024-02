Việt Nam nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, TTK LHQ Guterres nêu đậm quan ngại về tình hình bạo lực, bất ổn, chia rẽ địa chính trị và xung đột diễn ra ngày càng gay gắt, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Theo đó, ưu tiên hàng đầu của LHQ là thúc đẩy hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và xung đột. Để ứng phó với hàng loạt các thách thức toàn cầu như tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, khủng hoảng nhân đạo và chủ nghĩa khủng bố, TTK LHQ nhấn mạnh các nước cần chung tay nỗ lực phối hợp hành động, đồng thời cần tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống đa phương từ Hội đồng Bảo an LHQ, cho đến các định chế kinh tế - tài chính quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ quan ngại của TTK Guterres về tình hình bất ổn và các khủng hoảng đa chiều mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu đó, Đại sứ nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết và các quốc gia thành viên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, kiềm chế sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Về Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai - ưu tiên của LHQ năm 2024 - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng đây là cơ hội để tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới và thực hiện cam kết chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình này với cách tiếp cận đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của ông Guterres trong thúc đẩy hỗ trợ quốc tế nhằm tăng cường thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tài trợ khí hậu, bao gồm việc thông qua các sáng kiến như Gói kích thích SDG và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên LHQ ủng hộ và nỗ lực thực hiện các sáng kiến trên của TTK vì các mục tiêu chung./.