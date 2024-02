Việt Nam kêu gọi tăng cường an ninh, an toàn và vai trò phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Quang cảnh cuộc họp của Ủy ban C-34. Ảnh: Quang Huy - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Huy - Phóng viên TTXVN tại Mỹ



Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Dennis Francis khẳng định gìn giữ hoà bình là công cụ quan trọng của LHQ để duy trì hoà bình, an ninh và bảo vệ thường dân; nhấn mạnh những đóng góp, hy sinh của lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ trong 76 năm qua, trong đó đã có 4.345 binh sĩ và nhân viên thiệt mạng. Trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, Ủy ban C-34 cần có các giải pháp khả thi, bền vững nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phái bộ gìn giữ hoà bình.

Tại phần thảo luận, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng và cơ sở của các phái bộ, đặc biệt trước nguy cơ gia tăng hành động thù địch, tấn công có chủ đích nhằm vào nhân sự LHQ; mong muốn các phái bộ tăng cường năng lực y tế, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần cho lực lượng gìn giữ hoà bình. Theo kinh nghiệm của Việt Nam, việc tăng cường tương tác, xây dựng lòng tin với chính quyền và cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng giúp giảm rủi ro, tạo môi trường an toàn, thuận lợi hơn cho các lực lượng gìn giữ hoà bình trên thực địa.

Đại diện Việt Nam kêu gọi LHQ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN. Là một trong 4 nước Đông Nam Á có Trung tâm huấn luyện quốc tế được LHQ chỉ định để triển khai chương trình "Đối tác ba bên", Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nhân sự gìn giữ hoà bình, nhất là trong giai đoạn tiền triển khai. Việt Nam cũng mong nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các đối tác trong quá trình chuẩn bị triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hoà bình đầu tiên trong thời gian tới.

Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hoà bình; kêu gọi LHQ và các phái bộ tạo môi trường công tác an toàn, thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình. Việt Nam cam kết cố gắng duy trì tỷ lệ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình cao hơn mục tiêu mà LHQ đề ra (15%), phấn đấu đạt 20% vào năm 2025./.