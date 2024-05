Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục của Giải thưởng Du lịch thế giới 2024

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh được đề cử cho hạng mục Điểm đến du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu Á (Asia's Leading Business Travel Destination 2024). Hà Nội được đề cử ở 2 hạng mục Asia's Điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày tại thành phố hàng đầu châu Á (Leading City Break Destination 2024) và Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á (Asia's Leading City Destination 2024).



Hội An và Huế cùng được đề cử ở hạng mục Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á (Asia's Leading Culture City Destination 2024). Hai địa phương Hà Giang và Hà Nam được đề cử ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2024 ). Hà Nam còn có tên ở hạng mục Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á (Asia's Leading Regional Cultural Destination 2024).

Chùa Linh Ứng, ngôi chùa nổi tiếng của Đà Nẵng, hiện ra dưới cánh bay. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng được đề cử hạng mục Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á (Asia's Festival and Event Destination 2024).



Phú Quốc được đề cử cho giải thưởng Asia's Leading Luxury Island Destination 2023 (Điểm đến biển đảo sang trọng hàng đầu châu Á). Mộc Châu được đề cử là Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á (Asia's Leading Regional Natural Destination 2024).



Ngoài ra du lịch Việt Nam còn nhận được nhiều đề cử khác ở lĩnh vực hàng không, khách sạn, lữ hành, thắng cảnh hàng đầu châu Á.



Để bình chọn cho du lịch Việt Nam, công chúng truy cập vào website https://www.worldtravelawards.com; chọn "Sign up" để tạo tài khoản bình chọn; xác nhận tài khoản qua email. Sau đó chọn “Login” để truy cập, chọn các đề cử của du lịch Việt Nam và bình chọn. Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.



Sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng sẽ góp phần vinh danh du lịch Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người thân thiện, mến khách, luôn chào đón du khách tới điểm đến giàu bản sắc dân tộc, hội tụ tinh hoa văn hóa, phát triển hiện đại, dịch vụ chất lượng, môi trường an toàn lý tưởng.