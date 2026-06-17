Việt Nam – Ba Lan kết nối hợp tác về kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh

Ông Wojciech Kusak, Tham tán Ban chính trị và kinh tế, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN Ông Wojciech Kusak, Tham tán Ban chính trị và kinh tế - Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cho biết, Ba Lan là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới, với GDP đạt một nghìn tỷ USD. Mặc dù trước đây được biết đến là nhà xuất khẩu thực phẩm lớn nhưng ngày nay Ba Lan đang chuyển mình khi tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam.

Hiện Ba Lan đang đầu tư mạnh vào công nghệ xanh, từ quản lý tài nguyên đến hạn chế mọi khía cạnh tác động môi trường của công nghiệp. Vì vậy, Ba Lan mong muốn chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam với những mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế và phát triển những động lực tăng trưởng bền vững mới, bằng cách kết hợp vị trí chiến lược của Việt Nam như một trung tâm ASEAN với thế mạnh của Ba Lan trong giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh.

Ông Piotr Harasimowicz, Giám đốc đại diện Văn phòng Ngoại thương của Cơ quan đầu tư và thương mại Ba Lan tại Việt Nam cho biết, mối quan hệ đối tác Ba Lan và Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, được thúc đẩy bởi sự bền vững, đổi mới và chuyển đổi xanh. Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á với các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Ba Lan đã thực hiện chuyển đổi kinh tế sâu sắc, kết hợp tăng trưởng công nghiệp với trách nhiệm môi trường, có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác không chỉ là nhà cung cấp mà còn là đối tác chiến lược lâu dài. Cụ thể, Cơ quan đầu tư và thương mại Ba Lan không ngừng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho mối liên hệ kinh doanh, xác định cơ hội và giúp cộng đồng doanh nghiệp từ cả hai nước xây dựng mối quan hệ phát triển bền vững.

Theo ông Piotr Harasimowicz, sự kiện lần này nhằm mục tiêu kết nối mạng lưới công ty đổi mới sáng tạo của Ba Lan với doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam, tạo cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế bền vững. Điển hình, chương trình GreenEvo do Bộ khí hậu và môi trường của Ba Lan khởi xướng, thúc đẩy các công nghệ môi trường đã được chứng minh do công ty Ba Lan phát triển và hỗ trợ việc mở rộng quốc tế.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN GreenEvo quy tụ nhiều doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong đa dạng lĩnh vực xử lý nước, quản lý chất thải, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng xanh và giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương của Việt Nam trong quá trình hướng tới phát triển bền vững. Sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và sự tập trung ngày càng tăng vào tăng trưởng xanh tạo ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Những mục tiêu này đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như việc ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, nhiều công ty Ba Lan đánh giá Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là một đối tác lâu dài cho đổi mới và phát triển kinh doanh.

Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phát biểu. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Tại sự kiện, bà Bùi Thị Ninh, Phó giám đốc Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) cho biết, Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trên nền tảng này, quan hệ giữa hai nước không chỉ được củng cố về chính trị mà còn phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục,… Do đó, sự kiện lần này là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và chia sẻ các giải pháp công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt khoảng 1,47 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đạt khoảng 1,33 tỷ USD và nhập khẩu từ Ba Lan đạt gần 147 triệu USD. Ba Lan tiếp tục giữ vai trò là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Liên minh châu Âu.

Doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan kết nối giao thương trực tiếp tại diễn đàn. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Bên cạnh những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp thuộc chương trình GreenEvo tới Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực./.